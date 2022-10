Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende des 16. bis 18. September war der Jahresausflug der F&S Kameradschaft Niederwangen. Am ersten Tag fuhren wir nach Steyr und hatten eine Stadtführung durch die Christkindlstadt. Danach besuchten wir den Soldatenfriedhof Oberwölbling (4018 deutsche Soldaten aus 362 Gemeinden). Anschließend weiter nach Rabenstein ins Naturhotel „Steinschalerhof“ zum Abendessen und gemütlichen Beisammensein. Am zweiten Tag fuhren wir mit dem „Glacier Express der Ostalpen“ nach Mariezell zur Besichtigung des Heimatmuseums und der berühmten Wallfahrtskirche - die Basilika Mariezell. Weiter ging es dann zur Herzerl Mizzi. Sie ist die Weltrekordhalterin im Lebkuchenherzen verzieren. Am dritten Tag ging es auf Entdeckungstour durch das Mostviertel mit anschließender Einkehr bei einem Mostbaron. Der Abschluss erfolgte im Gasthaus „Zum Alten Wirt“ in Etterschlag/Wörthsee.

Die gute Zusammenarbeit der Mitglieder und Freunde der F&S-Kameraden wurde mit trockenem Herbst-Wetter belohnt, so dass dieser Ausflug wieder zum Erfolg wurde.

Am Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr erfolgt eine Präsentation über den diesjährigen Ausflug im Gasthaus Krone in Niederwangen. Zu diesem Vortrag sind alle Interessierte (Mitglieder oder die es noch werden wollen) recht herzlich eingeladen. Alle am Ausflug teilgenommene Mitglieder und Freunde der F&S-Kameradschaft erhalten dann als Erinnerung ein Fotobuch des Ausfluges.