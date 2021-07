Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Grund dieser besonderen Zeit und mehrmaligen Terminverschiebungen konnten die ersten acht der insgesamt 14 Kinder am 11.07.2021 ihre erste Heilige Kommunion in der Pfarrkirche St. Gallus in Roggenzell feiern.

Die Feier wurde durch eine kleine Besetzung der Musikkapelle Roggenzell und einer Gesangsgruppe um Anja Strodel umrahmt.

Mit den den Worten „Ja, das glauben wir“ haben die Kommunikanten selbst noch einmal ihren Glauben bestätigen dürfen.

Nach dem Gottesdienst wurde die Festgemeinde von der Musikkapelle Roggenzell vor der Kirche mit einigen Musikstücken empfangen.

Danach konnten die Familien diesen besonderen Tag bei strahlendem Sonnenschein feiern.

Wir bedanken uns bei Mirjam Schweizer, die uns durch die Vorbereitung geführt hat und allen anderen, die mitgewirkt haben, dass dieser Tag besonders wurde.