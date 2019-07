Isnyer Straße in Wangen wird von Montag an eine Woche dicht gemacht

Wegen Tiefbauarbeiten wird die Isnyer Straße ab dem 29. Juli bis voraussichtlich 3. August auf Höhe der Einmündung Max-Planck-Weg voll gesperrt. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen, wie die Stadt weiter mitteilt.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten für eine neue Wasserleitung am Max-Planck-Weg. Der erhält dann auch im Einmündungsbereich zur Isnyer Straße einen neuen Fahrbahnbelag. Eine entsprechende Umleitung über die B32 (Hergatz), B12 (Wohmbrechts), der Staatsstraße 2003 sowie den Landesstraße L321 und umgekehrt ist ausgeschildert, heißt es in der Mitteilung. Fußgänger und Radfahrer können demnach die Baustelle in der Isnyer Straße jederzeit passieren. Die Bushaltestellen, die entlang der L321 liegen, können in dieser Zeit nicht bedient werden.