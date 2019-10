Isny, Wangen und Leutkirch richten die Baden-Württembergischen Literaturtage 2020 aus

Im Herbst 2020 richten die drei Allgäustädte Isny, Wangen und Leutkirch die 37. Literaturtage Baden-Württemberg aus. Es ist das erste Mal in der langen Geschichte der Literaturtage, dass das Festival an ein Städtetrio vergeben wurde, so die Ankündigung des Landratsamtes Ravensburg. Für das württembergische Allgäu eröffne sich eine großartige Chance, sich überregional als lebendige, vielseitige und innovative Kultur-Region zu präsentieren, so das Schreiben.

Geplant ist ein fünfwöchiges Literatur-Festival, das am Samstag, 17. Oktober 2020, mit einer großen Eröffnungsveranstaltung in Leutkirch beginnt und am Samstag, 14. November 2020, mit einer Abschlussveranstaltung in Wangen zu Ende geht. In der Mitte des Festivals ist für den 30. Oktober ein „Bergfest“ in der höchstgelegenen Stadt Isny geplant. Die beteiligten Städte und der Landkreis planen zusätzlich zahlreiche literarische Events, aber auch Theatergastspiele, Ausstellungen, Performances und vieles mehr zum Thema Literatur.

Unterstützt werden die Städte dabei von der Geschäftsstelle im Kulturbetrieb des Landkreises Ravensburg. Maren Zurlinden, die seit rund eineinhalb Jahren im Kulturbetrieb des Landkreises Ravensburg arbeitet, stellte sich nun der Lenkungsgruppe der Baden-Württembergischen Literaturtage als neue Geschäftsstelle vor. „Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben, die insbesondere im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing liegen werden“, wird die studierte Historikerin in dem Schreiben zitiert, die bei dieser Gelegenheit willkommen geheißen wurde von Karin Konrad und Anette Schmid aus Isny, Hermann Spang, Susanne Singer und Susanne Hertenberger aus Wangen sowie Karl-Anton Maucher, Antonie Butterstein und Stefan Böbel aus Leutkirch. Die Gruppe arbeitet seit einem Jahr gemeinsam an einem vielseitigen und innovativen Festival-Programm und dabei von Maximilian Eiden, dem Leiter des Kulturbetriebs des Landkreises Ravensburg, unterstützt.

Die Literaturtage Baden-Württemberg verbinden seit 36 Jahren Städte und Menschen, kann man dem Pressetext entnehmen. Als wesentliche Fördersäule des Landes setzt das Literaturfestival jährlich ein Zeichen für das aktuelle gesprochene und geschriebene Wort, schafft „Literaturhauptstädte“ auf Zeit und zeigt den kulturellen Reichtum und die Fülle des literarischen Schaffens. Die Baden-Württembergischen Literaturtage sollen die Literatur im Land in besonderer Weise in den Blick nehmen, sind gleichzeitig aber offen für die zeitgenössische Literatur im gesamten deutschsprachigen Raum. Sie wollen mit niederschwelligen Vermittlungsformen gezielt auch Nicht-Leser ansprechen und neue Lust auf die Beschäftigung mit Prosa, Lyrik und Dramatik wecken.