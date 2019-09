Irina Leist erhält Heimatmedaille des Landes

Für deren Verdienste um die Heimat hat Wissenschafts- und Kunstministerin Theresia Bauer unlängst in Winnenden neun Persönlichkeiten mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg ausgezeichnet – darunter auch die Wangenerin Irina Leist (Foto: nic).

Die Bandbreite des Engagements der Geehrten ist laut Ministerium groß: Sie reicht von der Orts- und Regionalgeschichtsforschung über die Landeskultur, die Brauchtumspflege, die Mundart und die Archäologie bis hin zur Integrationsarbeit. „Die Liebe zur Heimat – verstanden auch als Heimat gemeinsamer Werte wie Achtung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, soziale Marktwirtschaft und Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen – diese Liebe zur Heimat ist Patriotismus in seiner besten Form“, wird Ministerin Bauer in einer Mitteilung zitiert. Irina Leist war über viele Jahre hinweg Vorsitzende des Altstadt- und Museumsvereins (AMV), der sich für den Erhalt und die Pflege der „guten Stube“ Wangens einsetzt. Zuletzt war die Tochter von Alt-Oberbürgermeister Jörg Leist auch maßgeblich daran beteiligt, dass es jetzt an der Eselmühle eine Statue gibt, die an Maria Neff erinnert. Laut Ministerium trifft der Landesausschuss Heimatpflege die Entscheidung, wer die Heimatmedaille erhält. Sie basiert demnach auf den Vorschlägen der Arbeitskreise für Heimatpflege in den Regierungsbezirken, die mit rund 200 Mitgliedsverbänden und -vereinen in der Heimat- und Brauchtumspflege zusammenarbeiten.