Internetbetrüger knöpfen 70-Jähriger Zehntausende Euro ab

Bereits Anfang Februar ist eine 70-Jährige aus dem Raum Wangen laut Polizeimeldung von einer Person mit dem Pseudonym „Martin Schmidt“ über die sozialen Medien kontaktiert worden.

Die Rentnerin wurde gebeten, bei der Transaktion größerer Geldbeträge nach Großbritannien behilflich zu sein. Die 70-Jährige überwies vorab etwa 7 000 Euro. Gebühren, welche angeblich im Zusammenhang mit den Geldtransaktionen erforderlich seien. In einer Vielzahl von Anrufen und Legendenbildungen als angebliche Bankmitarbeiter oder Kriminalbeamte wurde die Frau dazu verleitet, weitere Überweisungen vorzunehmen. Das Opfer verlor weiteres Vermögen im hohen vierstelligen Bereich. Nachdem die 70-Jährige über Wochen und Monate hinweg über „soziale Medien“ und Telefonanrufe beeinflusst wurde, wandte sie sich schließlich an das Polizeirevier Wangen, wo ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet wurde. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zu einer angemessenen Zurückhaltung mit Internetkontakten und bei Geldüberweisungen.

Online-Informationen zum Schutz vor den Gefahren im Internet werden durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet bereitgestellt.