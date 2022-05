Inklusiver Bewegungstag in Niederwangen

„Inklusion ist ein bewegtes und bewegendes Thema“, weiß die SG Nierwangen. Deshalb gibt es am Freitag, 20. Mai, wieder den inklusiven Bewegungs- und Begegnungstag mit Benefizlauf. Ab 15 Uhr findet im Dorfkern Niederwangen auf verschiedenen Plätzen Sport in den unterschiedlichsten Variationen für Jung und Alt, für Menschen mit und ohne Handicap – einfach für alle – statt. Drei Bewegungsparcours wie beispielsweise der Pedalo Park und Stationen des Deutschen Skiverbandes sowie auch der Württembergischen Sportjugend sind im Programm. Ebenso wird Nordic Walking angeboten, aber auch für die etwas ältere Generation gibt es um 15.30 Uhr eine Stuhlgymnastik in der neuen Gymnastikhalle der SGN. Blindenfußball als Imitation gehört genauso zum Programm wie eine Hüpfburg für Kinder. Um 17 Uhr gilt es dann, den Benefizlauf zugunsten der Lebenshilfe zu begleiten. 54 Mannschaften – und der größte Anteil dabei inklusiv mit derzeit 218 Startern – werden eine Stunde lang für eine besondere Stimmung im Dorf sorgen.