Inklusion miteinander in Laufschuhen leben

246 Läufer sind gemeinsam beim Benefizlauf in Niederwangen gestartet. Kai-Uwe Klunker, Vorsitzender der SG-Niederwangen, konnte sich am Freitagabend abermals glücklich schätzen: „246 Läufer in 61 Teams – einfach überwältigend“, so Klunker. Gemeinsam mit dem Wangener Inklusionsprojekt GeWin konnte die SG Niederwangen bei zwar heißem, aber komplett trockenem Wetter ein inklusives Sportfest feiern das dem viel benutzten Wort der Inklusion mehr als gerecht wurde.

Inklusion leben und erleben und so die wichtige Teilhabe aller, am öffentlichen Leben, stand am Freitagnachmittag im Vordergrund. Die Bewegungsstationen der Württembergischen Sportjugend, dem Team des Deutschen Skiverbandes, einer Stuhlgymnastik der AOK, dem Blindenfußball, Nordic Walking, Spinning, Slackline, Pedalo Parkour, der Inklusionsband Reiselust und schließlich dem Benefizlauf „Laufend Gutes tun“ für gehandicapte und nichtgehandicapte Sportler wurden diesem Anspruch mehr als gerecht.

Und in Niederwangen purzelten wieder die Rekorde: Noch nie gab es so viele, die mitmachten, und noch nie so viele Handicap-Staffeln. 27 Inklusionsmannschaften aus dem ganzen Landkreis begeisterten auch die extra aus Stuttgart angereisten Funktionäre des WLSB und der Lebenshilfe. Das rundum positive Echo aus dieser Ecke macht Hoffnung auf das „Aufbrechen“ von gewissen Berührungsängsten beim Thema Inklusion.

Wer am Ende, bei der Siegerehrung, in die glücklichen Gesichter der Läufer der Kategorie „Handicap-Staffel“ blickte, sah deutlich: Gewinnen war hier zweitrangig. Allesamt hatten sie das 60-minütige Laufpensum geschafft, hielten stolz ihre Urkunden und Medaillen in Händen. Die Lebenshilfe Wangen erhielt von Severin Zwolak und Julian Traut, zwei ganz aktive SGN Inklusionssportler, den Benefizlauf Scheck in Höhe von 1000 Euro.

Die tatsächlich Schnellsten oder „Rundenreichsten“ mussten auf ihre Lorbeeren noch ein bisschen warten. Auch deshalb, weil beim „Laufend Gutes tun“ hochkarätige Leistung zweitrangig ist und es ums Miteinander, um gelebte Integration geht.

„Wir als Schule, hier in Niederwangen, sind dank der guten Kooperation mit der SGN stolz mit insgesamt 45 Schülern und Lehrern am Start gewesen zu sein.“ bemerkte Peter Schlichte der Rektor der Niederwangener Schule. Für großartige Stimmung sorgten die vielen Inklusions-Mannschaften vom Team Crossfit mit ihren speziell gefertigten GeWin T-Shirts. Dass das SBBZ 2023 wieder dabei sein wird, steht außer Frage.