„Inkluencer on Tour“ in der Gemeinschaftsschule Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Menschen mit Behinderung, als Experten in eigener Sache, setzen sich für Inklusion ein. Das Ziel der gleichberechtigten, gesellschaftlichen Teilhabe ist somit auch die Vision der „Inkluencer on Tour“.

„Wir möchten dazu beitragen, dass soziale Barrieren, wie beispielsweise Ängste und Vorurteile, ein Stück weit abgebaut werden und durch den Kontakt untereinander ein vielfältiges Miteinander zur Normalität wird“, so Madlien Wiedermann, Leitung des Projekts "Gemeinsam Wangen inklusiv (GeWin).

„Inkluencer on Tour“ ist ein Projekt von INIOS (Inklusion in Oberschwaben) in Kooperation mit GeWin. Am 28. September fand sozusagen der Tourstart in der Gemeinschaftsschule in Wangen statt. An acht Stationen bekamen rund 70 SchülerInnen durch verschiedene Selbsterfahrungen die Möglichkeit, in die Lebenswelt von Menschen mit Behinderung einzutauchen. Mit dem Rollstuhl Hindernisse umfahren, mit dem Langstock „blind“ einen Parcours ablaufen oder Erfahrungen mit einer simulierten Hörbehinderung sammeln - das ist nur ein kleiner Einblick in das Programm, welches bei der Gemeinschaftsschule Wangen für Begeisterung sorgte. Die Schülerinnen und Schüler wurden dabei von den ExpertInnen, also Menschen die selbst eine Behinderung haben, angeleitet und begleitet. Diese Erfahrungen brachten die jungen Leute zum Nachdenken: „Ich werde in Zukunft darauf achten, dass ich einen Mensch mit Behinderung frage, ob er Hilfe benötigt“, so berichtete ein Schüler in der Abschlussrunde. Ein Schulbegleiter plädierte dafür, dass soziale Erfahrungen in dieser Form sehr bereichernd für alle Beteiligten sind und mehr in den Unterricht eingebunden werden sollten.

Die Tour der Inkluencer wird weitergehen. „Auch in Zukunft möchten wir für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Sensibilisierungsworkshops anbieten“, erklärt Silke Schefold, Netzwerkmanagerin von INIOS. Nicht nur in Wangen, sondern im ganzen Raum Oberschwaben soll das Thema Inklusion einen größeren Stellenwert erhalten. Wo der nächste Tourstop sein wird, steht noch nicht ganz fest. Die Inkluencer haben noch Kapazität und freuen sich über eine Anfrage und Einladung unter madlien-wiedermann@t-h-s.de, Tel. 0162/ 2742812.