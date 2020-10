Inka Meyer spielt Samstag in der Stadthalle Wangen

Wangen (sz) - Inka Meyer ist mit dem Kabarett „Der Teufel trägt Parka“ am Samstag, 31. Oktober um 20 Uhr in der Stadthalle in Wangen zu sehen. Laut Ankündigung handelt es sich dabei um ein hochkomisches Plädoyer gegen den Wahnsinn der Schönheitsindustrie und für eine entspannte Weiblichkeit. Und dieses satirische Schmuckstück begeistere auch die Herren der Schöpfung. Denn für die Männer gilt genauso: „Schlägt der Arsch auch Falten, wir bleiben stets die Alten.“

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10,Telefon 07522 / 74211 oder an der Abendkasse in der Stadthalle, die ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 2227 erreichbar ist. Reservierungen macht Maria Neumann, E-Mail an maria.neumann49@t-online.de, Telefon 07522 / 29131.

Ein Mund-Nasen-Schutz ist laut der Ankündigung mitzubringen, am Platz muss er aufbehalten bleiben.