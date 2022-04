Infowoche zum Vinzenz Areal in der Berger Höhe

Bis zum Frühjahr 2024 sollen auf dem Vinzenz Areal in der Berger Höhe 122 neue Wohneinheiten in sechs Häusern entstehen. Damit sich Interessenten vor Ort ein Bild über die weiteren Pläne und vor allem die verschiedenen modernen Wohnformen für Seniorinnen und Senioren, wie das Clusterwohnen, machen können, lädt das Team der Vinzenz von Paul gGmbH von Montag, 9. Mai bis Freitag, 13. Mai zu einer Infowoche ein. Täglich von 10 bis 16 Uhr ist im Raum „Augustin“ auf dem Gelände in der Baumannstraße 62 eine kleine Ausstellung zu besichtigen. Ergänzend sind zwischen 14 und 16 Uhr Mitarbeiter für Fragen vor Ort, heißt es in einer Ankündigung der Vinzenz von Paul gGmbH.

Gemeinsam mit der Firma Reisch, die drei Häuser mit Wohneinheiten für Familien, Paare und Singles betreiben wird, gestaltet die Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen das Quartier neu. Der soziale Träger wird selbst drei Häuser betreiben, die sich in ihrer Ausgestaltung an den Bedürfnissen von Seniorinnen und Senioren orientieren und pflegenahe Wohnkonzepte bieten. „Wir wollen zukünftig auch wieder die Tagespflege St. Vinzenz sowie die Sozialstation St. Vinzenz auf dem Gelände vereinen und so Älteren eine umfassende Begleitung vor Ort bieten“, erläutert Regionalleiterin Simone Breuling die Idee dahinter. Ein wichtiger Aspekt ist vor allem die Ausgestaltung der Angebote vor Ort, die die Gemeinschaft fördern und zur Interaktion einladen sollen. „Uns ist es ein Anliegen, dass das ganze Quartier inklusive Begegnungsstätte und Freiflächen zu Begegnung und Austausch einladen“, so Breuling weiter.