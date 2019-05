Infobus macht Station in Wangen

Die Barmer Zeltmission ist ein freies Missionswerk und möchte mit ihrer Arbeit Denkanstöße über Gott, den Sinn des Lebens und die Bedeutung des Glaubens an Jesus Christus weitergeben. Laut Pressemitteilung ist hierfür auch ein Infobus unterwegs, der 30 Städte in Deutschland und Österreich bereist und als „mobiler Treffpunkt“ für Interessierte von Montag 6. Mai, bis Mittwoch, 8. Mai, auf dem Wangener Parkplatz beim E-Center sowie am Donnerstag, 9. Mai, auf dem Marktplatz steht. Durchgehend von 9.30 bis 18 Uhr ist der Bus geöffnet. An zwei Abenden finden dort gesonderte Veranstaltungen statt. Karl-Ernst Höfflin, Mitarbeiter des Missionswerkes, hält jeweils ab 19 Uhr die Vorträge „Die Nachfrage regelt den Preis“ (8. Mai) und „Immer diese Angst“ (9. Mai).