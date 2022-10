Industrielle Produktion lebt in Wangens Neuer Spinnerei wieder auf

Die Bruderhausdiakonie ist eine gemeinnützige, christlich-diakonische Stiftung in Baden-Württemberg, die im 19. Jahrhundert vom Theologen Gustav Werner und seiner Frau Albertine als Gustav Werner Stiftung zum Bruderhaus gegründet wurde. Die heutigen Angebote umfassen vielfältige Assistenz- und Unterstützungsleistungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, und zwar in den Bereichen Sozialpsychiatrie (zu der auch die Werkstatt in der Neuen Spinnerei Wangen gehört), Altenhilfe, Behindertenhilfe, Jugendhilfe, Arbeit und berufliche Bildung, wie es auf der Homepage heißt. Ziel ist demnach, den Menschen Teilhabe an Arbeit, Bildung, Heimat und Gesellschaft zu ermöglichen. So biete die Bruderhausdiakonie Wohnen und Pflege, Beratung, Bildung und Erziehung sowie Angebote zur Integration in Arbeit. (sz/bee)