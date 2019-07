Indianerführer lobt „Fridays for Future“-Bewegung

Dabadi Thaayrohyadi gehört zum Rat der Ältesten und Weisheitshüter der Otomi-Tolteken. Sein indigenes Volk hat seinen Sitz im Zentrum Mexikos, seine Kommune versteht sich als Hüter von Mutter Erde. Die spirituellen Führer der Indianer veranstalteten weltweit Workshops und Heilungszeremonien. Bei seinem Besuch am Wangener Rupert-Neß-Gymnasium hat sich SZ-Mitarbeiterin Lisa Mair mit Dabadi unterhalten – auch über die „Fridays for future“-Bewegung.

Warum sind Sie nach Wangen gekommen?

Ich habe Frau Philipp, die Organisatorin des Abends und eine Lehrerin des RNG, während ihrer Reise in die USA an der Westküste bei einem jährlichen Event der Indianer, der „Canou Journey“, kennengelernt. Frau Philipp hat meine Botschaft interessiert, die ich verbreite, und deshalb bin ich hierher gekommen.

Haben Sie auch eine Botschaft für die Wangener Jugendlichen, die bei „Fridays for future“ beteiligt sind?

Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass die Jugendlichen sich verantwortlich fühlen. Ich finde es gut, dass sie die Aktionen von „Fridays for future“ machen, und man sollte das auf jeden Fall mit allen teilen und dieses Engagement auch beibehalten. Insbesondere jetzt sind solche Aktionen wichtig, weil man von den Jugendlichen sagt, dass sie durch die Smartphones, das Internet und so weiter immer abgelenkt seien. Aber die Jugendlichen sind die, die das, was in der Welt passiert, am meisten betrifft und sie sind die, die am sensibelsten dafür sind. In meiner Kommune sind die Jugendlichen auch sehr aktiv, und sie tun sehr viel dafür, dass in der Politik, in der Wirtschaft und in anderen Bereichen etwas weitergebracht wird. Es ist sehr wichtig, dass die Jugend so weitermacht.

Finden Sie es in Ordnung, wenn die Schüler für die Demonstrationen ihre Schulpflicht vernachlässigen?

Ich finde es sehr gut, dass die Jugendlichen Verantwortung übernehmen und den Erwachsenen zeigen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen und den hohen Tieren überall damit sagen: Ja, wir haben auch eine Entscheidungskraft! Wir können euch zeigen, was uns wichtig ist. Also ich finde, dass es in Ordnung ist, für solche Aktionen den Unterricht nicht zu besuchen.

Wie bekommen die Indianer im Zentrum Mexikos den Klimawandel zu spüren?

Wir spüren das sehr stark. Die Temperatur ist stark gestiegen. Dort, wo wir wohnen, gab es früher Schnee. Jetzt gibt es keinen mehr, und wir wohnen auf 2800 Metern Höhe. Mittlerweile schneit es nur noch ab 3600 Metern. Wir haben einen Vulkan von 4700 Metern Höhe, und heute schneit es nur noch auf der Spitze. Früher ist der Schnee für Monate liegen geblieben, heute nur noch für ein paar Tage. Meine Kommune hat zudem ein Problem, an Wasser zu kommen, denn das Wasser, das wir davor hatten, wurde in den letzten 80 Jahren in die Städte geschafft.

Wie sieht Ihre Traumwelt aus?

Ich wünsche mir, dass die Menschen lernen, alle anderen Lebewesen zu respektieren, zu lieben, mit ihnen im Einklang zu leben und das dann auch zu praktizieren. Auch soll in allen Rechten und Gesetzen verankert sein, dass man die Mutter Erde schützen soll, weil auch sie ein Lebewesen ist. Es ist unsere Aufgabe, sie zu beschützen, damit die nächsten Generationen auch noch etwas von ihr haben.

Fühlen Sie sich in Wangen wohl? Gehen hier die Menschen anders miteinander um, als bei Ihnen in der Kommune?

Die Leute, die ich hier kennengelernt habe, haben ein sehr gutes Herz und einen guten Geist. Ich fühle mich hier wie zu Hause und wie in einer zweiten Familie. Allgemein in dieser Runde an der Schule habe ich viele lächeln gesehen und viel Freundlichkeit gespürt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Hier gibt es sehr viele gute Menschen.

Haben Sie eine Lebensweisheit, die Sie den Einwohnern Wangens gerne mit auf den Weg geben würden?

Man soll alles mit Liebe tun. Auch sollte man bewusst essen. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Nahrung unsere Medizin und die Medizin unsere Nahrung ist. Zudem ist es sehr wichtig, zu träumen und daran zu glauben, dass unsere Träume Wirklichkeit werden können. Wir dürfen den Glauben an eine bessere Welt nicht verlieren. Dankt jeden Tag dafür, dass es einen neuen Tag, Tiere, Pflanzen und Steine gibt, die uns helfen, den Alltag zu überstehen.