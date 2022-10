In Wangens Krankenhaus kommt das 500. Baby zur Welt

Grund zur Freude für die Geburtshilfe im Westallgäu-Klinikum und für ein Elternpaar aus Wolfegg: In der vergangenen Woche kam das 500. Baby des Jahres im Wangener Krankenhaus zur Welt. Es hört auf den Namen Max.

„Wir haben 2021 bei der Geburt unseres ersten Jungen Hannes tolle Erfahrungen in Wangen gemacht und haben uns aufgrund der familiären Atmosphäre hier dazu entschlossen, wieder hierher zur Entbindung zu kommen“, sagen die überglücklichen Eltern Noemi Vögel und Marc Gronmayer laut Mitteilung der Oberschwabenklinik (OSK), nachdem der 3770 Gramm schwere und 55 Zentimeter große Max nach einer problemlosen Geburt morgens um 5.57 Uhr das Licht der Welt erblickt hatte.

Im vergangenen Jahr viel früher dran

Auch Dr. Katja Bräuer, leitende Oberärztin der Gynäkologie in Wangen, war demnach zufrieden: „Wir hatten in der Geburtshilfe in Wangen aufgrund der strengen Corona-Besucherregelungen zu Beginn dieses Jahres – zeitweise war auch die Anwesenheit geimpfter Väter während der Niederkunft verboten – vier harte Monate, in der wir einen Geburtenrückgang von mehr als 50 Prozent registrieren mussten. In den letzten Jahren waren wir mit der 500. Geburt viel früher dran im Jahr“, wird die Medizinerin in dem Schreiben zitiert.

„Starke Verbundenheit der Frauen“

Und sie ergänzt: „Durch die starke Verbundenheit der Frauen zu uns haben wir nun immerhin einen Teil der starken Einbußen kompensiert und sind zuversichtlich, dass wir am Jahresende deutlich über 600 Babys auf die Welt gebracht haben.“

Zur Einordnung: Diese Zahl hat seit dem Kreistagsbeschluss von Ende Mai zur Strukturreform der defizitären OSK eine große Bedeutung. Denn sie muss danach stets erreicht werden, damit der Fortbestand der Wangener Geburtshilfe gesichert ist. Als Rahmen sieht der Beschluss die Geburt von 600 bis 800 Babys jährlich vor.

Der Rekord von 2021 wird wohl nicht erreicht

„Wir sind glücklich darüber, dass unser Engagement und unsere entspannte, ruhige, sanfte Philosophie im Interesse von Mutter und Kind in der Region wertgeschätzt wird. Wir freuen uns, inzwischen wieder an die Geburtenzahlen von 2021 anknüpfen zu können“, wird Bräuer weiter zitiert. Zur Erinnerung: Damals gab es mit 809 Geburten einen, mindestens in den vergangenen 20 Jahren nicht mehr erreichten neuen Rekord am Wangener Krankenhaus.

Niedrige Zahl an Kaiserschnitten

Die OSK nimmt die 500. Geburt in diesem Jahr zum Anlass, erneut auf einen das Westallgäu-Klinikum stolz machenden Umstand hinzuweisen: Lediglich 20 Prozent der Wangener Babys kommen demnach per Kaiserschnitt auf die Welt, in ganz Deutschland liege die Sektioquote bei 33 Prozent.

Auch der kleine Max sei ohne Operation auf die Welt gekommen – zur Freude seiner Eltern. Das Wangener Kreißsaalteam um Chefarzt Dr. Elmar Mauch bedankte sich für das Vertrauen der Eltern, zum Geburtstag gab es für Mutter und Kind einen Strauß bunter Blumen.