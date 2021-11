In Wangen wurde ein „stiller Schatz“ gehoben

Eigentlich wollten Stadtarchivar Rainer Jensch und Ortsheimatpfleger Stephan Wiltsche am kommenden Samstag ihr Gemeinschaftswerk der Öffentlichkeit vorstellen: ein rund 250-seitiges Buch über den Alten Gottesacker nahe der Altstadt. In diesem Jahr besteht der frühere Friedhof seit 500 Jahren, und in ihrem Werk lüften die Autoren zahlreiche, bis dato noch unbekannte Geschichten rund um den Alten Gottesacker, das Leben dort einst bestattete Menschen – und knüpfen sogar eine Verbindung zu Leonardo Da Vinci. Die Buchvorstellung fiel der Pandemie zum Opfer, und in dem Werk selbst geht es am Rande auch um Pandemien, wie Jensch und Wiltsche berichten.

2017 wurde der Ruf nach einer Schrift laut

Die Parkanlage des Alten Gottesackers ist heute eine grüne Oase im Herzen einer quirligen Stadt. Ein geheimnisvoller Zauber umweht die Mauerarkaden mit den uralten Grabdenkmalen“, schreiben beide.

Seit im Jahr 2017 die Sanierung des Alten Gottesackers bei einem Gesamtaufwand von 1,4 Millionen Euro vollendet war, wurde der anfängliche Ruf nach einer Schrift zu diesem überregional bedeutenden Kleinod immer lauter, heißt es weiter. Der Altstadt- und Museumsverein nahm sich dieser Aufgabe an. Robert Eichbaum, der als Vorstandsmitglied die Publikation koordinierte, konnte Stadtarchivar Rainer Jensch und Ortsheimpfleger Stephan Wiltsche als Autoren für dieses Werk gewinnen. Namhafte Spender halfen bei der Realisierung des 256 Seiten starken Buchprojekts.

Neues entdeckt, Geheimnisse gelüftet

Mit vielen Geschichten und über 400 Bildern würdigen die beiden Autoren in vielen bunten Facetten das Kulturdenkmal des Alten Gottesackers. Manfred Thierer schreibt in seinem Geleitwort über das Verfasserduo: „sich gegenseitig ergänzend, schöpfen sie aus dem reichen Fundus von Stadt- und Pfarrarchiv, recherchieren Hintergründe, entdecken Neues, lüften Geheimnisse…“.

Die Geschichte und ihre Geschichten gossen Jensch und Wiltsche laut Bericht in eine klare Gliederung. Zunächst macht das Kapitel vom „Alten Tod“ den Leser mit den Vorstellungen und Denkweisen der Altvorderen zu den „letzten Dingen“ vertraut. Es geht dann auf die spannende Entdeckungsreise in die Welt des ersten Kirchhofs bei der Stadtpfarrkirche, bei dem die als Beinhaus benützte Doppelkapelle noch einmal vor dem geistigen Auge entsteht.

Gute Quellenlage zur Geburtsstunde

Über die Geburtsstunde des Alten Friedhofs sind die Autoren aus den verfügbaren Quellen relativ gut informiert, berichten sie. Vor 500 Jahren fand sich Wangen wieder einmal im Würgegriff einer todbringenden Pandemie. Auf dem Areal des einstigen Maierhofes vor der Stadtmauer entstand ein neuer Friedhof, in dessen geweihte Erde fortan 400 Jahre lang die Toten der Stadt gelegt wurden. Welche bedeutende Rolle das 1974 abgebrochene „Seelhaus“ – damals eine Art Seuchenhospital – dabei spielte, zeigt die laut Jensch und Wiltsche spannende Quellenforschung zu dieser Einrichtung.

Der Wangener Alte Friedhof ist demnach eine in Süddeutschland einmalig vollständige Camposanto-Anlage nach italienischem Vorbild, dabei ganz im Sinne der Gegenreformation. Erst der Bau der Rochuskapelle vollendete gegen Ende des 16. Jahrhunderts die heutige Gesamtanlage.

Besondere Laserscan-Aufnahmen

Mit Laserscanaufnahmen der Firma Zoller und Fröhlich wird die Kapelle in dem Buch aus bisher noch nie gesehenen Perspektiven gezeigt. Die 66 bemalten biblischen Bildfelder der Kapellendecke – eines der bedeutendsten Kunstdenkmäler Oberschwabens – bergen ein bisher nicht erkanntes Rätsel voller mystisch deutbarer Zahlen und verborgener geometrischer Formen, kündigen die Autoren weitere Inhalte ihres Werks an. Das Buch lüftet nun zum ersten Mal dieses geheimnisvolle Wangener Renaissance-Rätsel. Man kann nach ihrer Auffassung getrost behaupten: „Wangen meets Leonardo Da Vinci“. Das Autorenduo zeigt dabei, auf welch hohem theologischen und humanistischen Bildungsniveau man sich in der ehemaligen Reichsstadt einst befand.

Viel über Grabdenkmale zu lesen

Die Beschreibung der Wangener Grabdenkmale aus fünf Jahrhunderten nimmt einen breiten Raum des Buches ein. Bei der Entzifferung der Inschriften geht es nicht nur um die Buchstaben, sondern vor allem um die historischen Zusammenhänge, die hinter den Botschaften der Monumente stecken. Der Bogen spannt sich mitten hinein in das Leben vergangener Epochen. Es ist erstaunlich, wie viele berührende Historien sich hier auftun, so Rainer Jensch und Stephan Wiltsche. So werde die Geschichte hinter den Grabdenkmalen der bestatteten Wangener geradezu wieder lebendig.

Die stadtgeschichtliche Bedeutung des Inhaltes spiegelt sich laut Bericht auch in der äußeren Form des im Kunstverlag Josef Fink erschienenen Werkes wider. Im wahrsten Sinne des Wortes lehne sie sich ganz bewusst an die opulente Stadtchronik von Rainer Jensch an.

Ein wissenschaftliches Bilderbuch

Neben aller Wissenschaftlichkeit machten viele ganzseitige Fotografien das Werk zu einem wahren Bilderbuch. Sie zeigen den Alten Gottesacker aus ungewöhnlichen Blickwinkeln und inspirieren zum tieferen Eintauchen in das Wesen dieses Ortes. Manfred Thierer schließt hierzu: „Das neue Buch, das dieses schlummernde Juwel ein Stück weit aus dem Dunkel der Geschichte holt, soll das Bewusstsein um den Wert der einzigartigen Stätte in die Bevölkerung tragen.“