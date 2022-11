Trotz Energiekrise: So soll die Wangener Eisbahn bis Ende Februar geöffnet werden

Am Sonntag startet in Wangen eine Eislaufsaison im Zeichen der Energiekrise. Trotz allgemein stark gestiegener Kosten für Strom und Gas ist Alfred Kohler in seinem zweiten Jahr als Betreiber zuversichtlich, die Freizeitsportanlage an der Stefanshöhe bis Ende Februar offen halten zu können. Das ist der Stand der Dinge.

Wie lief die vergangene Saison an der Stefanshöhe?

Von Mitte November bis zu den Fasnetsferien Anfang März hatte das Wangener Eisstadion in der Saison 2021/22 geöffnet. Alfred Kohler zählte insgesamt rund 22 000 Besucher und war damit „sehr zufrieden“: „Wir sind mit einem kleinem Plus rausgekommen“, so der Geschäftsführer der Betreiberfirma Kohler Solar GmbH aus Kißlegg-Aich. Vor allem die Eisdiscos seien mit durchschnittlich 200 bis 250 Eisläufern gut angenommen worden.

Wann geht es im Wangener Eisstadion wieder los?

Wegen der milden Witterung in den vergangenen Wochen hat sich der Saisonbeginn zunächst nach hinten verschoben. Nun steht aber der Zeitplan: Am Freitag soll der Eisaufbau starten, sodass der Betrieb im Stadion am Sonntag ab 14 Uhr mit dem Publikumslauf losgehen kann. Der erste Tag ist dann auch gleich ausgebucht: Am Abend folgen eine Gruppe von Hobby-Eishockeyspielerinnen, anschließend geht die Westallgäu-Eishockey-Liga an der Stefanshöhe auf Puckjagd.

Wie und von wem wird die Eisfläche heuer genutzt?

Vormittags an den Werktagen sind traditionell die Schulen an der Stefanshöhe auf dem Eis. Hier freut sich Alfred Kohler über die „fast durchgängige Belegung“: „Wir haben nur noch ganz wenige Termine frei.“ Von Montag bis Samstag, immer zwischen 14 und 17 Uhr, sowie sonntags von 9 bis 17 Uhr ist Publikumslauf. Feste Zeiten gibt es auch für den Schlägerlauf und den Eissport, also für Eisstockschützen, Eiskunstlauf und für das Eishockey. Hier bietet die MTG eine Laufschule für Kinder und Jugendliche an, auch der EV Ravensburg hat in Wangen weiter Eiszeiten für seine Jugendteams. In dieser Saison kehrt zudem die Westallgäu-Eishockey-Liga wieder an die Stefanshöhe zurück und absolviert hier alle zwei Wochen jeweils sonntags einen Spieltag. Unter der Woche teilen sich diverse Hobbyteams die Trainingszeiten am Abend. Die zuletzt äußerst beliebte Eisdisco am Samstag zwischen 19 und 22 Uhr rundet das Angebot ab.

Was sind die Herausforderungen in dieser Saison?

In der Energiekrise ist auch die Stadt Wangen gezwungen zu sparen – bei ihren eigenen Gebäuden, aber auch auf den städtischen Freizeitanlagen. Für den Betreiber des Eisstadions heißt das: Er muss trotz allgemein deutlich steigender Strom- und Gaspreise mit dem bisherigen Betriebsmittelzuschuss der Stadt in Höhe von 60 000 Euro zurechtkommen.

Dennoch will Alfred Kohler mit seinem zehnköpfigen Team versuchen, die Saison so lang wie möglich laufen zu lassen. Das Ziel sei Ende Februar, das hänge aber auch vom Wetter und von der Zahl der Gäste ab. „Jeder, ob Besucher, Sponsor oder Werbepartner, kann dazu beitragen, dass die Saison so lang wie möglich geht“, so Kohler. Auch Markus Dodek, Leiter der MTG-Roll- und Eissportabteilung, appelliert: „Herr Kohler tut sein Bestes. Für den laufenden Betrieb benötigt er aber insgesamt Unterstützung, eine gute Auslastung und den allgemeinen Support durch die Stadt.“

Wie wirken sich die gestiegene Kosten noch aus?

Die gestiegenen Kosten – sei es bei Energie oder Personal – schlagen sich bei den Nutzungsentgelten für die Eiszeiten oder bei den Eintrittspreisen nieder. Bei letzteren hat sich Alfred Kohler laut eigener Aussage am diesjährigen Niveau der Eisbahn in Lindenberg orientiert. So kostet heuer eine Familien-Tageskarte 15 statt wie bisher 13 Euro, für Kinder steigt der Eintritt von drei auf vier Euro, Erwachsene zahlen weiterhin fünf Euro.

„Die Preise für Essen und Getränke bleiben auch gleich“, so der Betreiber. Er hat zudem heuer in neue Laufhilfen und insgesamt 60 Paar neue Leihschlittschuhe investiert, denn letztere seien wegen des Andrangs in der beliebten Eisdisco vergangene Saison ausgegangen. Auf diesen Publikumsmagnet setzt Alfred Kohler auch diesmal, damit die Eisläufer an der Stefanshöhe möglichst lange auf ihre Kosten kommen.