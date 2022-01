In Wangen protestieren erneut mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Politik

Knapp 600 Menschen haben am Montagabend nach Einschätzung der Polizei wiederum mit einem so genannten „Spaziergang“ und einem entsprechenden Marsch durch die Stadt gegen die staatliche Corona-Politik protestiert. Am Abend davor waren rund 450 Teilnehmer im Kißlegger Schlosspark und im Ort unterwegs. Zu Zwischenfällen kam es nicht.

Dies gilt auch für den freitäglichen Protest in Wangen, wo sich laut Angaben der Polizei rund 70 Menschen auf dem Marktplatz versammelten, um ebenfalls ihrem Unmut über die Corona-Maßnahmen und die angekündigte Impfpflicht Ausdruck zu verleihen. Angemeldet waren alle drei Aktionen abermals nicht.