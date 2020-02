In Wangen können Kinder weitere fünf Jahre forschen

An der Berger-Höhe-Schule gibt es weiterhin Angebote für Kinder, die gerne forschen: Die Schule wurde für weitere fünf Jahre als Hector-Kinderakademie zertifiziert und kann damit die Kurse weiter anbieten, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Ihr Einzugsbereich ist der Landkreis Ravensburg und ein Teil des Bodenseekreises. Kinder können dort ...

Die Hector-Kinderakademie richtet sich an rund zehn Prozent aller Kinder eines Jahrgangs. Es sind jene Schüler, die als begabte oder auch besonders interessierte Schüler eingestuft werden. Das muss nicht heißen, dass diese Kinder auch immer die besten Noten haben, erklärt Petra Dreier, Rektorin der Berger-Höhe-Schule (BHS). Wichtig sei, dass diese Schüler ein forderndes und damit auch förderndes Angebot neben dem Unterrichtskanon erhalten. „Sie sind dort auch unter gleichgesinnten Kindern, mit denen sie auf Augenhöhe über Themen sprechen, die sie gemeinsam interessieren“, sagt Dreier.

Wie wird Gras zu Milch?

Den Schwerpunkt der angebotenen Kurse bilden Mathematik und Naturwissenschaften, also die sogenannten MINT-Fächer, heißt es in der Pressemitteilung. Sie werden von Lehrern der BHS, aber auch von externen Dozenten gegeben. Unter anderem stellt das Wangener Unternehmen Diehl Ako einen Mitarbeiter frei, damit er die Kinder in Elektronik unterrichten kann.

Die Themen, die in der Hector-Kinderakademie besprochen werden, sind sehr breit gefächert von der Frage, warum Zeppeline und Heißluftballone fliegen, wie aus dem Gras Milch und dann auch Joghurt wird, bis zur Fragestellung, ob Leben außerhalb der Erde möglich ist. Sehr beliebt sind laut Dreier auch alle Kurse rund ums Programmieren, wie zum Beispiel „Scratch“, bei dem Kinder lernen, kleine Spiele selber zu programmieren. „Wir sind sehr stolz darauf, dass rund 40 Prozent der MINT-Kursteilnehmer Mädchen sind“, sagt Dreier.

Auch Theater, Sprachen und Kunst im Programm

Zwar liegt der Schwerpunkt der Kurse auf der naturwissenschaftlichen und mathematischen Förderung, aber es gehört zum Prinzip der Hector-Kinderakademie, auch Fähigkeiten in Kultur- und Geisteswissenschaften zu unterstützen. So gab es bereits Kurse rund ums Theater. Auch Spanisch und Französisch waren bereits „Fächer“ in dem Programm. Auch Kurse in Kunst, Film und Fotografie stehen in immer wieder abgewandelter Form auf dem Plan.

Ermöglicht werden diese Kurse in der Begabten-Förderung durch die Hector-Stiftung, die von Hans-Werner Hector 2010 ins Leben gerufen wurde. Die BHS bekommt aus dieser Stiftung jährlich bis zu 65 000 Euro, um damit das Programm zu finanzieren. Sie ist seit zehn Jahren einer von 66 Standorten der Hector-Kinderakademie in Baden-Württemberg.

So wird ausgewählt

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir auch weiter Kurse im Rahmen der Hector-Kinderakademie anbieten und damit auch für unsere besonders pfiffigen Kinder ein attraktives Angebot machen können“, sagt Rektorin Petra Dreier. Wie attraktiv das Angebot ist, lässt sich laut Mitteilung an den Zahlen zeigen: Im Schuljahr 2018/19 besuchten insgesamt 470 Kinder 79 Kurse, die von der BHS organisiert wurden. „Manche Kurse laufen auch an anderen Schulen in Wangen, weil es dort die entsprechende Ausstattung gibt, oder beispielsweise in Leutkirch, damit die Kinder nicht immer gefahren werden müssen“, sagt Dreier.

Wer mitmachen kann in den Kursen, bestimmen die Lehrer. Sie wählen pro Klasse ein bis zwei Schüler aus. Die Eltern können dann gemeinsam mit ihrem Kind die Kurse im Internet auswählen. Die endgültige Entscheidung, ob ein Kind die Kurse besuchen kann, trifft Rektorin Dreier, indem sie es am PC freischaltet, heißt es in der Mitteilung.