In Wangen gibt es jetzt eine Waldakademie

Die Stadt Wangen ist um einen neuen, gemeinnützigen Verein reicher: die Waldakademie. Am idyllisch gelegenen Blausee bei Primisweiler soll noch in diesem Frühjahr ein neuer Schulungsort entstehen.

Die gemeinnützige „WaldAkademie Wangen e.V.“ errichtet dort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem kleinen Bauwagen und einem aus Naturmaterial bestehenden Waldsofa einen Treffpunkt, von dem aus spannende und lehrreiche waldpädagogische Programme starten sollen, teilt der Verein weiter mit. Es gebe Angebote wie Waldralleys, Bewegungsspiele, Waldbaden, Bau- und Schnitzworkshops oder Bildungsprogramme zu den Themen Säugetiere und deren Spuren, Vögel oder Wildkräuter und von einem qualifizierten und erfahrenen Team.

„Wir haben eines sicher gemeinsam: Wir lieben es, draußen zu sein, und begleiten seit vielen Jahren Menschen unterschiedlichen Alters bei neuen Erlebnissen und Erfahrungen in und mit der Natur“, erläutern Michael Hofmann und Sandra Bär ihre Idee, hierfür einen Verein zu gründen. Sie kooperieren laut eigener Aussage schon seit einigen Jahren mit dem Kindergarten St. Raphael in Primisweiler. Die Waldakademie Wangen bietet ihre Veranstaltungen auch für Kindergartengruppen, Schulklassen und weitere Institutionen an. Der neue Verein wurde bereits am 17. Januar 2020 offiziell gegründet, und zwar von folgenden Personen, die künftig folgende Funktionen haben: Vorsitzender Michael Hofmann (Erlebnispädagoge und Jugend- und Heimerzieher), stellvertretende Vorsitzende Annett Gundlach (Dipl. Kauffrau und Erlebnispädagogin), zweite stellvertretende Vorsitzende: Sandra Bär (Dipl. Sozialarbeiterin und Erlebnispädagogin), Schriftführerin Veronika Stützle (Sonder- und Erlebnispädagogin), Öffentlichkeitsarbeit Joana Bär (Ergotherapeutin), Bernd Heim-Bühler (Natur- und Umweltpädagoge, Spurenleser), Kassiererin Marion Altstädter (Sportwissenschaftlerin, Erlebnispädagogin) sowie Ulrike Heiling (Leiterin Familienzentrum Schomburg) und Miriam Kamps (Erzieherin Kindergarten St. Raphael).

Interessenten können sich unter waldakademie-wangen@gmx.de oder Tel: 07522 / 9130031 an die neue Einrichtung wenden. Infos und das gesamte Angebot kann unter www.waldakademie-wangen.de eingesehen werden.