In Wangen beschmieren Unbekannte Gebäude, Mauer und Geräte

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende im Bereich der Lindauer Straße und der Bahnhofstraße eine Vielzahl von Graffiti geschmiert. Laut Polizeimitteilung wurden an der hinteren Friedhofsmauer, an den Gebäuden des Jugendzentrums und des Naturschutzbunds sowie an Spielplatzgeräten unter anderem die Kombinationen „2MM“, „AMM“ sowie der Name „Paul“ angebracht. Die Polizei kann die Höhe des entstandenen Schadens derzeit nicht beziffert werden und hofft auf Hinweise unter der Telefonnummer 07522 / 9840.