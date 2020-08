In Überzahl fällt dem FC Wangen nichts ein

Der FC Wangen hat das Auftaktspiel in die Verbandsligasaison 2020/21 im eigenen Stadion mit 0:2 gegen den VfL Pfullingen verloren. Dabei machten die Wangener kein schlechtes Spiel – in den zwei spielentscheidenden Szenen fehlte aber defensiv die Konzentration und offensiv waren die Allgäuer Fußballer im Strafraum zu harmlos. Besonders auffällig: Mit fast 40 Minuten Überzahlspiel konnte das Team des neuen Trainers Uwe Wegmann nichts anfangen.

Begonnen haben die Wangener stark: Gute Organisation, gute Spielanlage – angekurbelt von der anfangs sehr starken zentralen Achse Simon Wetzel/Okan Housein geriet Pfullingen unter Druck und musste immer wieder zum Foul greifen. So fing sich Pfullingens Nyamekye Awortwie-Grant seine erste Gelbe Karte ein, als er Jan Gleinser auf Wangens rechter Offensivseite unfair stoppte. Es war Housein, der in der sechsten Minute den ersten starken Akzent mit einem 20-Meter-Schuss Richtung Gästetor setzte – Pfullingens Schlussmann Tim Becker konnte aber zur Ecke klären.

Im Strafraum gelang dem FC unterm Strich jedoch zu wenig. Ganz anders der VfL: Ein Ballgewinn in der Wangener Hälfte, und in der 24. Minute ging über die rechte Pfullinger Seite die Post ab. Die linke Seite der Viererkette des FC war blitzschnell überlaufen und die scharfe Hereingabe bugsierte am Ende der junge Wangener Rechtsverteidiger Florian Kohlhund über die eigene Torlinie.

Die Wangener waren kurz geschockt – dann nahmen sie das Heft wieder in die Hand: Housein versuchte es in der 29. Minute, Becker aus 45 Metern zu überlisten und verfehlte das Tor nur knapp. Nur eine Minute später verpasste Housein nach toller Vorarbeit von Gleinser das Abspiel zum mitgelaufenen Joachim Heinzelmann. Wieder kurz darauf eine Flanke von links, aber Gleinser brachte keinen Druck hinter seinen Kopfball. In der 36. Minute ein langer Ball, den Stürmer Yannick Huber toll mitnimmt, aber dann aus zu spitzem Winkel harmlos abschließt.

Auch zu Beginn von Halbzeit zwei lief die Partie eher für die Wangener: Pfullingens Kapitän Andreas Maier vergab seine Volleychance und Awortwie-Grant sah seine zweite Gelbe Karte. Was eigentlich ein Vorteil sein sollte, brachte aber den Bruch im Wangener Spiel. Gegen einen kompakt stehenden VfL Pfullingen konnte der FC keine Idee entwickeln, wie die Überzahl auszunutzen wäre. Im Gegenteil: Ausgerechnet Kapitän Simon Wetzel ließ sich in der 65. Minute den Ball abluchsen und Matthias Dünkels Tempo beim Konter hatte Wangen nichts entgegenzusetzen – 0:2.

Über Konter hätte Pfullingen das Ergebnis sogar noch höher schrauben können – FC-Torwart Julian Hinkel musste beim Herauslaufen alles riskieren, um das dritte Tor zu verhindern. Auf der anderen Seite konnte Housein erst ein letztes Ausrufezeichen setzen, als alles gelaufen war: Kurz nach dem Pfostentreffer von Wangens Offensivkünstler pfiff Schiedsrichter Philipp Schlegel ab. „Im Abschluss hat uns das nötige Quäntchen Glück gefehlt – und beim Gegner war gleich die erste Chance drin“, meinte Wangens Trainer Uwe Wegmann. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft konnte der neue Trainer bei seinem Ligadebüt gerade in der zweiten Halbzeit nicht zufrieden sein: „Wir haben in Überzahl die Geduld verloren und es zu viel mit langen Bällen versucht.“ Und natürlich: „So ein Fehler wie vor dem 0:2 darf nicht passieren – defensiv haben wir noch einiges an Arbeit vor uns.“

Pfullingens Trainer Michael Konietzky sah bei seiner Mannschaft noch viel Luft nach oben – aber mit dem Ergebnis war er einverstanden: „Wir waren unglaublich effektiv.“