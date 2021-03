In Neuravensburg betrunken am Steuer kontrolliert: Mann muss Führerschein abgeben

Mit Konsequenzen rechnen muss laut Polizeibericht ein 49 Jahre alter Autofahrer, der am Montag kurz nach 22 Uhr von einer Polizeistreife in Neuravensburg gestoppt worden ist. Bei der Kontrolle des Mannes schlug den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Nachdem ein Atemtest über 1,1 Promille ergeben hatte, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik. Der 49-Jährige musste seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel abgeben und muss mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.