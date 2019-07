In Minimalbesetzung zu Höchstleistungen

In Ailingen hat der erste von zwei Staffeltagen der Kreisliga stattgefunden. Die Turnerinnen der TG Wangen/Eisenharz mussten sich dort als Mannschaft an den vier Geräten Boden, Stufenbarren, Sprung und Schwebebalken behaupten. An jedem Gerät präsentieren bis zu fünf Turnerinnen ihre selbst entworfene Kürübung, die drei besten Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung mit ein. Beide Mannschaften der Turngemeinschaft setzten das Ziel, ihre erlernten Leistungen abzuliefern und dadurch mit ihren Konkurrenten mithalten zu können.

Kreisliga B stark ersatzgeschwächt

Im ersten Durchgang turnte die junge Nachwuchsmannschaft, die sich aufgrund des Fehlens von sechs Turnerinnen (aufgrund einer Schulveranstaltung) zu dritt durchkämpfen musste. Dadurch hatte das Team keine Streichwertung an den einzelnen Geräten und konnte Patzer nicht entsprechend korrigieren. Trotz der Minimalbesetzung riefen Vera Teiber, Mirijam Weber und Jasmin Ibelshäuser gute Leistungen ab und damit einen zufriedenstellenden Wettkampf zeigen. Jedoch waren die drei Turnerinnen gegenüber ihrer Konkurrenz klar im Nachteil und landeten damit am Ende auf dem achten und damit letzten Platz.

Kreisliga A erturnt sich den vierten Platz

Die älteren TG-Turnerinnen (Leonie Edelmann, Elena Gollinger, Maja Kohler, Marie Müller, Emilia Rosenthal, Jule Ruf und Jana-Marie Weber) haben es im letzten Jahr geschafft in die Kreisliga A aufzusteigen. Folglich muss sich die Mannschaft jetzt zum einen mit stärkerer Konkurrenz und zum anderen mit einem schwereren Wertesystem zurechtfinden. Es sind nicht nur andere Elementgruppen sondern auch ein höheres Niveau gefordert. Unter diesen Bedingungen haben sich die sieben Mädels keine Hoffnungen auf den Sieg gemacht, dennoch wollten sie versuchen sich gegenüber den anderen Mannschaften behaupten zu können. Mit dem Saisonziel Klassenerhalt war

0das Team in die Saison gestartet. Der Wettkampf verlief ohne größere Patzer und so konnte die TG Wangen/Eisenharz drei Mannschafften hinter sich lassen und landete im Gesamtergebnis auf Platz vier, hinter dem FV Altheim, dem TSV Geislingen und dem SSV Ulm. Marie Müller, Leonie Edelmann und Jana-Marie Weber konnten als Vierkämpferinnen die meisten Punkte für ihre Teamkolleginnen holen und schnitten mit dem siebten, dem zehnten und dem 14. Platz zudem auch gut in der Einzelwertung aller Turnerinnen ab.