In Mini-Wangen stand Kino auf dem Programm

In Mini-Wangen, dem in dieser Woche laufenden Ferienprogramm im und am städtischen Jugendhaus, war auch am Mittwoch viel los.

Das dortige Presseteam mit Julia, Milena, Silas, Timo und Jonas berichtet: „Heute Morgen ging es ins Kino, dort lief der Film „Die sagenhaften Vier“. Dazu gab es für jeden noch eine Gratistüte Popcorn. Wieder zurück, hatten wir ein bisschen Freizeit und haben Hochzeiten geplant. Etwas später wurden Julia Herzblatt und Milena Herzblatt verheiratet. Ihr Hund heißt auch Herzblatt. Die Küche hat heute leckeren Kuchen, Quark und Obst gezaubert. Danach fand das Fragenduell auf dem Skateplatz statt. Hier gab es viele Fragen zum Film. Für die Gewinner und alle gab es eine Überraschung. Die Bürgermeisterin hat einen Mini-Rat gegründet und mit dem Rat das Fragenduell geplant.“ Foto: Mini-Wangen