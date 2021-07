In eigener Sache: Neues Gesicht in der Lokalredaktion in Wangen

Paulina Stumm ist telefonisch in der Redaktion erreichbar unter 07522 / 916 82 43 sowie per E-Mail an die Adresse

Das Team der Lokalredaktion der „Schwäbischen Zeitung“ in Wangen hat ein neues Mitglied. Paulina Stumm hat dieser Tage ihre Arbeit dort aufgenommen. Die 37-Jährige ist ausgebildete Lokalredakteurin und hat zuvor sieben Jahre in der SZ-Redaktion in Bad Waldsee verbracht.

Allem Anfang wohnt ein Zauber inne – und jede Menge Arbeit. Das weiß auch Stumm, die sich in den kommenden Wochen und Monaten in die Themen und Örtlichkeiten im Verbreitungsgebiet der Ausgabe einarbeiten wird. „Ich freue mich schon sehr auf die neuen Herausforderungen und bin sehr gespannt zu erfahren, was die Menschen in Wangen, Kißlegg, Amtzell, Argenbühl und darüber hinaus bewegt“, sagt Stumm. „Ich bin froh, mit Susi Weber, Bernd Treffler und dem Leiter der Lokalredaktion, Jan Peter Steppat, in ein nettes und eingespieltes Team einsteigen zu dürfen.“

Das hat sie vorher gemacht

Stumm war seit 2014 in der „Schwäbischen Zeitung“ in Bad Waldsee für die Berichterstattung in und um die Stadt Aulendorf zuständig. Sie hat in Freiburg ein Magisterstudium der Skandinavistik, Biologie und Soziologie abgeschlossen, bevor sie 2011 ihr crossmediales Volontariat bei der „Schwäbischen Zeitung“ samt Stationen bei RegioTV und Radio7 begann. In ihrer Freizeit findet man sie im Westernsattel, mit einem Roman am See oder mit Wanderstiefeln an den Füßen unterwegs.

In den ersten Tagen durfte Stumm bereits eine diskussionsreiche Wangener Gemeinderatssitzung verfolgen, erfahren, dass Hochwasser nicht nur wegen der Argen ein Thema ist und über beispielhafte Solidarität in einem Vermisstenfall berichten. „Das ging schon richtig interessant los. Langweilig wird es hier nicht“, sagt die neue Lokalredakteurin, die nahe Münsingen auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen ist, „und ich bin schon gespannt, weitere Themen, Orte, Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen“.