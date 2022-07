„Sommerklänge“ bieten vier Musikerinnen und Musiker am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr in der Kirche St. Petrus in Deuchelried. Zu hören gibt es neben Klassik von Bach und Tedeschi auch Urklänge wie beispielsweise ein Jodler oder alte Melodien aus Vorarlberg. Bernd Geser, Emma Geser, Hermann März und Konstanze Kraus bringen Euphonium, Tuba, Violine, Harfe, Marimbaphon und Gesang mit. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.