In der Wangener Realschule freuen sich die Lerngruppen über Preise und Belobigungen

Die letzten beide Tage vor den Sommerferien standen auch dieses Jahr an der Wangener Realschule im Zeichen der Preisübergaben für hervorragende schulische Leistungen. „Insbesondere nach diesem schwierigen Schuljahr war es uns wichtig, leistungswilligen und fleißigen Schülerinnen und Schülern eine positive Rückmeldung in Form von einem Preis oder eine Belobigung – wie in den Vorjahren auch – zu geben“, so Schulleiter Heiko Kloos in einer Mitteilung der Realschule. „Wir wollten auch all jenen die verdiente Anerkennung aussprechen, die während des homeschooling diszipliniert und fleißig arbeiteten. Die Kinder sollen erkennen, dass sich ihre Mühe gelohnt hat.“

So freuten sich die zahlreichen Preisträger, zwar coronabadingt nicht im Rahmen einer Schülervollversammlung, sondern im kleinen Rahmen in den Lerngruppen der jeweiligen Jahrgangsstufen. Konrektor Martin Rathgeb verabschiedete die Schüler in die Ferien, verbunden mit der Hoffnung auf einen geregelten Start im September.

Die Preisträger im Schuljahr 19/20

5a: Jan Schele, Raimund Teschemacher, Berfu Bayram, Anna Griener, Melina Mayinger, Nina Weber

5b: Iren Amann, Hannes Martini, Luzie Friedrich, Lorenza Hänsler, Louisa Hänsler, Alina Heine, Emma Massion, Mia Schmid, Lea-Emilia Schöllhorn, Lina Weinert

5c: Paul Klugger, Vanessa Altenhof, Emilia Bachmann, Alessia Bolz, Milena Fontain, Carla Mennel, Emilia Rasch, Elisabeth Schupp

5d: Marian Jung, Thomas Stärk, Marlene Jung

5e: Ben Brauchle

6a: Lisa Hauptkorn, Lina Reck

6b: Domenic Eberle, Hannes Hänsler, Magdalena Arnegger, Julia Bröhm, Carina Geier, Pia Hille, Lea Kneer, Lea Reutemann, Lene Sonntag, Antonia Zeh

6c: Lukas Jocham, Laurin Rast, Luca Sauterleute, Justus Schmid, Mareike Mayer, Simona Schmand

6d: Leo Rathgeb, Lenny Stiller, Emmy Grabherr, Lara Natterer, Beatriz Pereira de Fontes, Romy Pfeiffer

6e: Luzius Hölzel, Nora Baumann, Marla Dietl, Janneke Egatenmaier, Joseline Koros, Charlotte Lutz, Laura Witt

6f: Lorenz Faller, Timo Fischer, Luca Heim, Moritz Knapp, Julius Rack, Magnus Rack, Valeria Breunig, Sinje Leppin, Ronja Sauer, Mara Schauss

7a: Nicklas Fellner, Levin Kempter, Lukas Röck, Lilly Dierheimer, Anna Friemel, Joemy Heller, Celine Rädler

7b: Julius Hasel, Pius Kauf, Jana Mayr

7c: Felix Brüderlin, Raphael Griener, Luca Rast, Magdalena Häring, Leonie Köberle, Theresa Lehmann, Anna Schele, Anja Schleifer

7d: Theresa Kaeß

7e: Lorena Schilm, Laura Zimmerer

7f: Emilie Held, Lena Straub

8b: Carolin Baiker, Carina Jäger, Lea Kipper, Hannah Rast, Sophia Rast, Lena Schlegel, Shiva Waßmuth

8c: Bastian Kleinhans, Jakob Kleinhans, Marlon Kloos, Simon Pilch, Lorena Bolz, Alena Bucher

8d: Martin Nevio Müller, Merle Bürger

9a: Marvin Ruf, Milena Schupp

9b: Moses Keller, Felix Rädler, Denise Aichinger, Lara Kollmann, Jara Lutz, Laura Müller, Pia Ruther

9c: Samuel Müller, Sofie de Vitis, Mona Wagner

9d: Malin Grabherr

Die Belobigungen im Schuljahr 19/20

5a: Emir Bayram, Lukas Kresser, Aaron Leonhardt, Alissa Finke, Thea Kreitmair, Sarah Ortwein, Leni Pantring

5b: Sebastian Ehrle, Matthias Hasel, Maximilian Knoll, Beat Nägele, Ronja Eckart, Sanja Kieferle, Alessia Werk

5c: Manuel Kaeß, Janis Pilous, Tilmann Schöner, Leonie Cosalter, Melanie Dehm, Linda Glaser, Gülsüm Kesgin, Mia Sinz

5d: Hayan Alnajjar, Maximilian Bodenmüller, Marcello Curci, Ben Fischer, Marian Hopf, Elian Rief, Jakob Schmid, Paul Stiller, Benno Stoll, Eduard Werner, Andrea Brigel, Morena Curci, Nora Kathan, Natalie Kienzle, Jessica Markaj, Annika Schoch, Anna Würzer

5e: Fynn de Vries, Marcel Fuchs, Valentin Hierzer, Marvin Immler, Ferdinand Karg, Noah Lehmann, Fabian Schwarz, Marlena Kimpfler, Clara Möbus

6a: Emma Aksoy, Vanessa Albrecht, Lara Gassner, Paula Mayer

6b: Magnus Fäßler, Thilo Friedrich, Max Hänsler, Aron Knoll, Florian Skibicki, Maria-Theresa Bellusci, Sina Häger, Lina Sosset, Ilayda Turban, Hannah Weidenbacher

6c: Erik Brüning, Lukas Dorn, Karim Durnagöz, Felix Patzner, Florian Schäfer, Patrick Schwarz, Nicolina Blattner, Merle Runte

6d: Eray Dinc, Leon Wiedemann, Leni Augustin, Lisa Seible, Emma Weiß, Luisa Werdich

6e: Samuel Weigle, Michael Zwisler, Bianca Chis, Johanna Freymann, Verena Kinz, Pauline Seyberth

6f: Nik Dendorfer,Levin Huber, Niklas Mangold, Joseph Milz, Emma Lontzek, Majlinda Nikola, Jessica Rrukaj

7a: Valentin Amann, Pius Frank, Lasse Hainlin, Fabian Quendt, Maja Gläss, Mariella Hulbert, Sarah Kern

7b: Michael Huyhn Dai Hai, Elias Martini, Jonathan Schmid, Nina Büchele, Lisa Uber

7c: Celina Straub, Nicole Weber, Loren-Elaine Wittig

7d: Dino Avdic, Luca Prencipe, Raphael Schmid, Angelina Flachs, Elisa Schmelzenbach, Laura Stehle

7e: Moritz Bernhard, Kilian Bock, Jonas Kappe, Johannes Peter, Laurin Rief, Annika Kempter, Hanna Rilling, Carla Schäfer, Julia Zell

7f: Luca Arnold, David Oschwald, Jana Achberger, Elina Bentele, Isabell Durst, Isabelle Geiger, Amalie König, Linda Korsten, Olivia Riethbaum, Anna Schön, Laura Vollmar, Sophia Zeller

8a: Simon Werdich, Sabrina Kienzle, Luisa Lanz, Melisnur Metin, Lea Netzer

8b: Stefan Lau, Jens Schmid, Pascal Schwarz, Marie Pantring, Jule Reuchlin, Lina Sözen, Janin Stauber

8c: Liam Endraß, Romeo Koros, Fridolin Maass, Niklas Schraff, Leni Bemetz, Henriette Breunig, Pia Herzog, Joelle Novak

8d: Laurin Huber, Moritz Klugger, Leo Mörsch, Maximilian Renn, Manuel Scheuerl, Tim Strohhäcker, Jonas Willi, Stella Gumpfer, Marie Müller, Liliane Schwarz, Jasmin Stelz, Greta Wiltsche

9a: Jan Bohn, Tobias Kleinhans, Janis Kohler, Leo Mayer, Marcel Mittmann, Angelo Schneider, Ira Büchele, Elena Haid, Alisha Huber, Lena Kaeß