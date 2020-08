In der Städtischen Galerie mit Kunst experimentieren

Der Künstler Andreas Scholz aus Wangen ist einen Monat lang im September zu den Öffnungszeiten der Städtischen Galerie In der Badstube, Lange Gasse 9, in Wangen in der Ausstellung „Kunstlabor“ präsent.

In einem der Räume sind Hunderte von kleinen, von ihm selbst gemalten Motivtafeln gestapelt. Besucher können laut Veranstalter im Dialog mit Andreas Scholz selber tätig werden und experimentieren, wie Kunst gehen kann. Dabei sucht sich jede und jeder von den Bildtafeln etwas aus und versucht damit zu spielen. Es geht darum, ein mehrteiliges Bild zu entwerfen und dann zu erörtern, was geht und was nicht.

Geöffnet ist die Galerie dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. Während der Ausstellungsdauer sind Führungen nur außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten und auf Voranmeldung mit maximal 15 Personen möglich. Im gesamten Gebäude gelten die jeweils aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen.