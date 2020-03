In der Stadthalle Wangen wird es romantisch

Der Oratorienchor Wangen bringt in seinem Konzert am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr in der Stadthalle Wangen eine Gesamtaufführung der Liebesliederwalzer op. 52 und op. 65 von Johannes Brahms zu Gehör.

Eine kleine Gruppe von Sängern wird sie, begleitet vom Piano Duo Fourte – Eva-Maria Weinreich und Tomohito Nakaishi aus Weimar–, und unter der Gesamtleitung von Friedrich-Wilhelm Möller darbieten, heißt es in der Ankündigung. Dabei entspreche die kleine Besetzung von je vier Stimmen pro Stimmgruppe der Tradition, solche Lieder in geselliger Runde und eher im privaten Kreis zu musizieren, so der Bericht weiter.

Der Oratorienchor hat dazu junge Sänger aus der Region eingeladen, die den jugendlichen Geist der schwungvollen romantischen Liebeslieder glaubhaft vermitteln.

Bei der Uraufführung im Jahr 1870 saß Brahms, der ein ausgezeichneter Pianist war, gemeinsam mit Clara Schumann, der berühmten Pianistin und Gattin des verstorbenen Robert Schumann Klavier. Das vierhändige Klavierspiel war seit Mozart und Schubert eine äußerst beliebte Form der Hausmusik gewesen, man erarbeitete sich ganze Symphonien und Opern am Klavier oder spielte eben, wie hier in den Brahmsliedern, zum Tanz auf.

Die Funktion der vierhändigen Begleitung übernimmt in diesem Konzert das international renommierte Piano Duo FourTe aus Weimar: Die aus der Nähe von München stammende Pianistin Eva-Maria Weinreich und der japanische Pianist Tomohito Nakaishi haben beide an der Franz-Liszt-Hochschule in Weimar studiert, unter anderem auch mit dem Schwerpunkt Liedbegleitung, und schlossen sich 2014 zum Klavierduo zusammen.

Der Name setzt sich aus dem englischen Wort „four“ (vier) und dem japanischen Wort „Te“ (Hand) zusammen. Zahlreiche Preise, Meisterkurse und Auszeichnungen begleiten das Duo, das in seinem Spiel auch die europäische und die asiatische Klangästhetik verbinden will.