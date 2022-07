Imkerfest des Bezirksimkervereins Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Jahr 1980 ergriff Vorstand Erhard Tretter (†) die Initiative zum Aufbau eines Versammlungsraumes mit angrenzend aufgestellten Bienenvölkern zur Schulung und Weiterbildung von Imkerinnen und Imkern. 1981 war es dann soweit. Mit einem Imkerfest wurde des neue Vereinsheim, das mit Materialspenden im Ehrenamt errichtet wurde, eingeweiht. Seitdem ist das Imkerfest des BIV mit Bienenmarkt jährlicher Höhepunkt im Vereinsleben. Dies war in den vergangen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

2022 konnte die 40-Jahr-Feier endlich nachgeholt werden. Mit einem Festgottesdienst startete der BIV Wangen am Lehrbienenstand in der Neumühle. Freunde aus Vorarlberg, der Ostschweiz und der Bayrischen Nachbarschaft folgten der Einladung. Der imkerliche Austausch in vielen Gesprächen stand vielfach im Mittelpunkt der Begegnungen. Zahlreiche Vereinsmitglieder und Freunde der Honigbiene kamen zum Imkermarkt. Sie konnten sich mit Gerätschaften, frischbegatteten Bienenköniginnen oder Jungvölkern für das kommende Jahr ausrüsten.

Abgerundet wurde das Imkerfest mit einer interaktiven Waldameisenausstellung, Heil- und Kräuterpflanzen und einer reichhaltigen Bewirtung.