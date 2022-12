Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Winter hielt Einzug und verzauberte Wälder und Fluren mit einer glitzernden Schneepracht. Von Wangen und Umgebung steuerten die Mitglieder der Fraternität das GZ St. Ulrich an zu ihrem Jahreshöhepunkt, der Weihnachtsfeier. Mancher musste von seinem Rolli erst den Schnee abklopfen, ehe er sich in den weihnachtlich geschmückten Raum begeben konnte.

Nach der Begrüßung durch Leiterin C. Sontheim und einem Rückblick über die vergangenen Coronajahre intonierte die vierköpfige Musikgruppe aus den eigenen Reihen Advents- und Weihnachtslieder zum gemeinsamen Singen. Ein jeder stimmte in die altvertrauten Weisen mit ein - Stille und Frieden erfasste den Raum.

Die richtige Ebene, auf der es für Diakon B. Rosenthal ein Leichtes war, die adventliche Frohbotschaft zu entfalten: „Bereitet dem Herrn den Weg!“ So richteten sich die Propheten Jesaja und Johannes d. T. an die Israeliten in ihrer Not und mahnten zur Umkehr. „Wegbereitung“ meine kein theatralisches Auslegen eines „roten Teppichs“, vielmehr gehe es um den ehrlichen Blick nach innen: „Kik mal rin!“ In dieser Selbsterkenntnis könne das Herz frei werden für Gott. Jesus nehme den Menschen mit all seinem Versagen an, denn durch seinen Tod am Kreuz sorgte er dafür, dass letztlich alles gut werden könne.

Die Weihnachtsgrüße der Stadt Wangen überbrachte Kulturamtsdirektor H. Spang. In der Bewältigung der jüngsten Krisen (Corona, Ukrainekrieg, Energieverteuerung) sehe man im Lande einen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt und dies lasse voll Hoffnung in die Zukunft blicken. „Im Zusammenhalt lassen sich Krisen überstehen“, so Spang. Die nahe Landesgartenschau 2024 sei für die Stadt ein „Jahrhundertereignis“, denn mit großem Investitionsvolumen entstünde dort etwas ganz Besonderes.

„Gemeinsam Schönes erleben“ – diesem Leitsatz entlang ließ ein Mitglied im photographischen Rückblick nachhaltige Erlebnisse aus den vergangenen drei Jahren Revue passieren. „Wir sind wirklich tolle Kerle, was wir da alles angestellt haben!“, kam es einem gerade raus, und als altem Handwerker blieb ihm natürlich die jüngsten Besuche bei Präsizionstechnik Weiss und Geta Interieur in bester Erinnerung.

Nach der Kaffeetafel und Beiträgen von Freunden der Gruppe (etwa Bürgermeister a. D. G. Locher) fiel das Abschiednehmen allen schwer. Doch innerlich gestärkt und mit neuer Hoffnung begab man sich vorsichtigen Fußes auf knirschendem Weiß heimwärts.