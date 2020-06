Im Wangener Jugendhaus ist wieder was los

Das städtische Jugendhaus Wangen an der Leutkircher Straße ist wieder offen. Auf drei neue Angebote macht die verantwortliche Jenny Kutz aufmerksam. Außerdem wurden die Öffnungszeiten des Jugendcafés erweitert.

Am Freitag, 3. Juli, findet dort von 16 bis 20 Uhr ein Nähkurs statt, bei dem alte Klamotten, Jutebeutel, Taschen und andere Textilien in neue und praktische Dinge umgenäht werden können. Dabei können die Teilnehmer nicht nur den Umgang mit der Nähmaschine, sondern auch das Upcyclen von alten Sachen lernen. Der Kurs richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren, der Unkostenbeitrag umfasst drei Euro.

An Kinder ab 7 Jahren richtet sich das Angebot, am Freitag, 3. Juli, von 15 bis gegen 17 Uhr auf eine Geocaching-Runde in Wangen. Gemeinsam mit dem Jugendhaus-Team können Kinder mithilfe von GPS Geräten Koordinaten in Wangen besuchen und sich dabei von Standort zu Standort hangeln, indem sie spannende Rätsel lösen. Treffpunkt ist das Jugendhaus.

Für beide Kurse muss man sich entweder per E-Mail unter mail@jugendhaus-wangen.de oder telefonisch unter 07522 / 912783 anmelden.

Laut Mitteilung gibt es im Jugendhaus auch ein sportliches Kursangebot. Jeweils montags vom 29. bis zum 27. Juli treffen sich Interessierte zu Pilates, um sich zu kräftigen und geschmeidiger in der Bewegung zu werden. Immer um 18 Uhr gibt es die Drop-In-Pilatesstunde. Interessierte sollten in bequemer Sportbekleidung erscheinen und eine Matte mitbringen. Die Teilnahmegebühr, die in bar mitzubringen ist, beträgt für Jugendliche unter 18 Jahren fünf, für Erwachsene zehn Euro.

Das Jugendcafé öffnet ab sofort zu folgenden Zeiten: mittwochs, 12 bis 17 Uhr, sowie donnerstags und freitags von 14 bis 20 Uhr.