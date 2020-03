Im Schwarzen Hasen wird ein Zauberzelt gestellt

Studentinnen der Musikhochschule Stuttgart präsentieren am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr im Schwarzen Hasen unter dem Titel „Zauberzelt“ ein außergewöhnliches Programm unter der Leitung ihrer Professorin Angelika Luz. Wie die Veranstalter mitteilen, kommen die fünf Sängerinnen und ein Gitarrist aus sechs Ländern auf drei Kontinenten und widmen sich der Frage, was für sie und uns alle Heimat und Fremde bedeutet. Mit im Gepäck haben sie zeitgenössische Kompositionen aus ihren Ländern über Aufbruch und Abschied, Geselligkeit und Verlust. Neben melancholischen Gesängen, in denen die wohlklingenden Stimmen der Sängerinnen zur Geltung kommen, gibt es ungewohnte, witzige und hochvirtuose Szenen aus dem Gasthaus-Alltag. Die ehemalige Studentin Veronika Vetter aus Kressbronn ist Teil des Ensembles und hat mit den mitwirkenden Sängerinnen, mit dem InTakt Chor des Liederkranz Nonnenhorn und dem Frauenchor Hofsteig mehrstimmige Jodler einstudiert, die das Programm ergänzen und in die das Publikum am Schluss eingeladen ist, einzustimmen, heißt es in der Mitteilung. Karten zu 10/7 Euro gibt es im Vorverkauf beim Schwarzen Hasen und unter Zauberzelt-info@gmx.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Foto: Manuel Wagner