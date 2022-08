Im Raum Wangen und in der Region sind noch viele Ausbildungsplätze

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Württembergischen Allgäu im August leicht gestiegen – verglichen mit dem Vorjahresmonat aber leicht gesunken. Die Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg führt zwei Gründe dafür an: Viele junge Menschen melden sich nach dem Ende ihrer Ausbildung arbeitslos, ehe sie in ihrer Anschlussbeschäftigung starten. Außerdem befinden sich inzwischen Geflüchtete aus der Ukraine auf dem Arbeitsmarkt.

In Zahlen ausgedrückt, liest sich der Arbeitsmarktbericht für den Raum Wangen so: Im August waren 1373 Menschen auf Jobsuche, 118 mehr als im Juli und 129 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank binnen Jahresfrist von 2,4 auf 2,2 Prozent. Damit liegt sie noch deutlich unter dem Gesamtschnitt der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg mit 3,1 Prozent – und der ist der zweitbeste in Baden-Württemberg.

Unternehmen suchen weiter Beschäftigte

Unabhängig davon suchen zahlreiche Arbeitgeber weiterhin händeringend Beschäftigte, wie der Blick auf Aushänge vor und in Ladenlokalen deutlich zeigt. In der Statistik der Arbeitsagentur sind in indes etwas weniger freie Jobs aufgeführt als noch vor einem Jahr, nämlich 1278 und damit 73 weniger als vor einem Jahr.

Der jetzt beginnende September ist zudem klassischer Monat für den Ausbildungsstart. Dazu erklärt die Arbeitsagentur: Wer jetzt noch keinen Ausbildungsplatz hat, braucht sich dennoch keine Sorgen zu machen: „In nahezu allen Berufen ist noch ein Einstieg in die Ausbildung möglich. Wir haben für alle Jugendlichen ein qualifiziertes Angebot für ihre berufliche Zukunft“, so Agenturchefin Katja Thönig.

Die Zahlen beziehen sich auf den Geschäftsstellenbezirk Wangen der Arbeitsagentur. Er umfasst die Städte und Gemeinden im Altkreis Wangen.