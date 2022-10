Im Jazz Point wird die Theatersaison eröffnet

Das Kulturamt und die Kulturgemeinde Wangen im Allgäu laden am Donnerstag, 6. Oktober, alle Interessierten zum Eröffnungsabend der Theatersaison ein. Beginn ist um 19 Uhr. Erneut findet die Veranstaltung im Jazz Point in Beutelsau statt, heißt es in einer Mitteilung des Kulturamts Wangen. Der Eintritt ist kostenfrei.

Wie gewohnt erwartet das Publikum ein buntes Programm mit Live-Musik und verschiedenen Beiträgen rund um das Theater. Schauspieler und Vertreter der eingeladenen Bühnen sowie der Wangener Schauspieler Hajo Fickus stellen die kommenden Aufführungen vor. Unterhaltsam und informativ geben sie Einblick in die Stücke und Inszenierungen, heißt es weiter. Zwischen den Wort- und Videobeiträgen präsentiert ein Streichtrio der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu unter anderem Musik von Händel, Mozart, Andrew Lloyd Webber. Es spielen Anna Prestel und Claudia Kessler die Geige sowie Monika Nägele das Cello.

Die Spielzeit der Saison 2022/23 beginnt am 15. Oktober mit der Komödie „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Coldoni, gespielt von der Württembergischen Landesbühne Esslingen. Am 19. November ist die Burghofbühne Dinslaken mit dem Stück „Grimm – kein Märchen!“ zu Gast in Wangen, einem Schauspiel, in dem für einmal die berühmten Brüder im Zentrum stehen anstatt deren bekannte Märchenfiguren, lautet es in der Mitteilung.

Das Landestheater Tübingen bringt am 21. Januar den literarischen Klassiker „Orlando“ von Virginia Woolf auf die Bühne. Mit „Don Quijote“ folgt ein weiteres literarisches Meisterwerk, präsentiert von der Burghofbühne Dinslaken, heißt es weiter. Zum Abschluss der Saison zeigt das Landestheater Schwaben aus Memmingen am 28. April eine neue Inszenierung von Ferdinand von Schirachs Theaterstück „Terror“. Da die Stadthalle bis auf Weiteres als Behelfsunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt wird, finden alle Theaterveranstaltungen im Festsaal der Waldorfschule statt.

Einlass im Jazz Point ist am Donnerstag um 18.30 Uhr, dann öffnet auch die Bar. Wer den Shuttlebus von der Innenstadt zum Jazz Point nutzen möchte, kann sich beim Kulturamt Wangen telefonisch unter 07522/74 241 oder per Mail an susanne.hertenberger@wangen.de anmelden. Die Plätze sind der Mitteilung zufolge begrenzt.

Einzelkarten für Theater und Konzerte können im Gästeamt telefonisch unter 07522/74 211 oder online bei www.reservix.de gekauft werden. Informationen und Abonnements gibt es im Kulturamt unter der Nummer 07522/74 241 oder per Mail an susanne.hertenberger@wangen.de. Das Programmheft liegt im Gästeamt und an vielen anderen öffentlichen Stellen aus. Außerdem steht es auf der städtischen Homepage www.wangen.de zum Download bereit.