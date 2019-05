Im Freibad Stefanshöhe eröffnet am 3. Juni vorerst nur das Schwimmerbecken

Das Freibad Stefanshöhe öffnet voraussichtlich am Montag, 3. Juni, die Saison 2019. Zugänglich wird zunächst nur das Schwimmerbecken samt neuer Sprunganlage sein, wie die Stadt mitteilt. Das Nichtschwimmerbecken und der Kinderbereich werden demnach wohl erst ab den Pfingstferien zur Verfügung stehen. Der lange Winter und zuletzt der große Regen hätten die Handwerker zu unvorhergesehenen Pausen gezwungen.

Die neue Sprunganlage beim Schwimmerbecken ist fertig. (Foto: Müller)

Mit den geplanten Eröffnungsterminen präsentiert sich das Wangener Freibad in einem neuen Gewand: Die sogenannten Beckenköpfe wurden mit Edelstahl ersetzt, was nicht nur anders aussieht, sondern auch langlebiger sein soll. In den Becken wurden die Folien an den Seitenwänden und am Boden erneuert. „Gerade diese Arbeiten zogen sich am Ende in die Länge. Denn wegen des heftigen Regens jetzt im Mai musste die Verschweißung der Foliennähte zeitweise komplett eingestellt werden“, sagt Stefan Lontzek, der von Stadtseite den technischen Teil der Schwimmbadsanierung betreut. Wo gebaut und saniert wird, sei zudem mit Überraschungen zu rechnen, so die Stadt weiter. Eine davon war der Zustand des bisherigen Sprungturms, der nicht mehr zu halten gewesen sei. Er wurde durch ein neues Modell aus Edelstahl mit einem Fünf-Meter-Turm sowie einem Drei-Meter- und Ein-Meter-Brett ersetzt.

Während die Schwimmbadtechnik bereits im ersten Sanierungsschritt modernisiert wurde und nun laut Stadt den aktuellen energetischen Standards entspricht, werde die Sanierung des Nichtschwimmerbeckens mit seiner neuen Ausstattung bis zum 3. Juni nicht abgeschlossen sein. „Neben einer breiten Breitwellenrutsche, auf der man auch zu zweit rutschen kann, gibt es dann auch einen Strömungskanal, einen Wellenerzeuger, Wasserspeier und Massagedüsen“, sagt Hermann Spang, Leiter des Kultur- und Sportamts. Damit Menschen mit Gehbehinderung sicher ins Wasser gelangen könnten, sei eine Rampe für den barrierefreien Zugang eingebaut. Die Stadt hofft, dass dieser Bereich mit den Pfingstferien genutzt werden kann.

Nach der Badesaison geht die Sanierung weiter

Mit Abschluss der Badesaison 2019 geht die Sanierung nahtlos im zweiten Bauabschnitt weiter, teilt die Stadt weiter mit. Dann werde die Wärmehalle an den Becken ausgebaut, mit mehr Raum für Umkleiden und Duschen geben. Aber auch der Schwimmmeisterraum werde größer und um dringend benötigte Lagerflächen ergänzt. Außerdem werde der Aufzug in den jetzt neu geschaffenen Schacht eingebaut, der vom Niveau des Kinderbereichs zur Wärmehalle und zu den Schwimmbecken führt. Im letzten Sanierungsschritt werde dann auch die Sonnenterrasse verlegt. Die Stadt investiert in die Zukunft des Freibads Stefanshöhe laut eigener Aussage insgesamt zwischen fünf und sechs Millionen Euro.

