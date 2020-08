Im August wird donnerstags wieder gewandert

Das Gästeamt Wangen bietet vom 6. August bis zum 3. September für Gäste und Einheimische jeweils am Donnerstag von 9 bis 13 Uhr geführte Wanderungen rund um Wangen an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auf die Einkehr in einer Wanderstation müsse coronabedingt verzichtet werden. Empfehlenswert sei daher die Mitnahme eigener Verpflegung. Vier von fünf Wanderziele würden nun per Bus angefahren. Sie reichten von Neuravensburg, Eglofstal, dem Kräutergarten „Himmelszipfele“ in Leupolz bis hin zum begehbaren Museumschaudepot der Stadt Wangen in Rhein bei Primisweiler. Teilweise würden auch Besichtigungen und Führungen vor Ort angeboten. Alle Wanderungen werden laut Mitteilung von erfahrenen Wanderführern des Schwäbischen Albvereins ausgesucht und geleitet.

Treffpunkt ist weiterhin das Gästeamt Wangen in der Bindstraße 10. Dort wird auch vor Beginn der Wanderung der Beitrag von fünf Euro beglichen. Gäste mit gültiger Gästekarte und Kinder bis zwölf Jahren müssen nicht zahlen. Eine Anmeldung unter Telefon 07522 / 74211 ist bis 12 Uhr am Vortag ist notwendig.