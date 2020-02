Hyundai überschlägt sich bei Hatzenweiler

Auf der Landesstraße 320 bei Hatzenweiler ist am Sonntagvormittag ein Hyundai von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Der Fahrer verletzte sich leicht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 19-Jährige gegen 10.30 Uhr auf der Landstraße in Richtung Neuravensburg. Auf Höhe einer Pizzeria kam er mit seinem Wagen in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. In einem Graben blieb das Auto auf der Beifahrerseite liegen. Beide Insassen konnten aus dem Wagen aussteigen. Der Fahrer war leicht verletzt. Der Rettungsdienst wurde gerufen und brachte den jungen Mann ins Krankenhaus. An dem Hyundai entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.