Hund wird nach Verkehrsunfall eingeschläfert

Eine schneeglatte Fahrbahn ist nach Angaben der Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen, der sich am Freitag um 18 Uhr auf der K 7989 zwischen Hannober und Amtzell ereignete. Ein aus Richtung Hannober kommender 56-jähriger Fahrer kam auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem VW Passat einer 49-Jährigen zusammen.

Diese wurde nach dem Verkehrsunfall laut Polizei zunächst vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert, konnte diese jedoch kurze Zeit später unverletzt wieder verlassen.

Auf dem Rücksitz des VW Passat war zum Unfallzeitpunkt ein Hund in einer Transportbox untergebracht. Dieser erlitt eine Fraktur der Wirbelsäule und musste in der Folge in einer Tierklinik eingeschläfert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35 000 Euro geschätzt.