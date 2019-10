Humorige Geschichten über das Schulleben

In der Städtische Galerie in Wangen hält Friederike Lutz, Leiterin des Schulmuseums Friedrichshafen, am Sonntag, 6. Oktober, um 15 Uhr eine Lesung mit spannenden und humorigen Schulgeschichten für Erwachsene.

Im Rahmen der Ausstellung „Rund um den ersten Schultag“ in der Städtischen Galerie In der Badstube, Lange Gasse 9, in Wangen liest Lutz laut Pressemitteilung Schulgeschichten von namhaften Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts. Im historischen Klassenzimmer nehme sie ihre erwachsenen Zuhörer mit in vergangene Zeiten. Humorige Geschichten und atmosphärische Beschreibungen umkreisen seltsame Lehrer, aufsässige Schüler und verzweifelte Versuche, um für das Leben zu lernen. Es sei eine unterhaltsame Literaturstunde im idealen Ambiente.

Die Ausstellung „Rund um den ersten Schultag. Sammlung Hans-Günter Löwe, Hamburg“ in der Städtischen Galerie dauert bis zum 20. Oktober. Sie ist geöffnet dienstags bis freitags, sonntags und feiertags von 14 bis 17 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr. Näheres, auch zum Begleitprogramm, ist bei der Geschäftsstelle der Städtischen Galerie, Zunft-hausgasse 4 in Wangen, unter Telefon 07522/74247 und online unter www.galerie-wangen.de zu erfahren.