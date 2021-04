Hospizteam am Engelberg ist geimpft

Die Mitarbeiterinnen des „Hospiz am Engelberg“ haben von einem mobilen Impfteam die zweite Impfung gegen das Coronavirus erhalten und fühlen sich für die kommende Zeit gut gewappnet. Das geht aus einer Pressemitteilung des Hospiz hervor. Die Impfung werde nicht nur deren Sicherheit, sondern auch die der Hospizgäste sowie deren Besucher erhöhen. Denn im Hospiz dürfen die Gäste nach wie vor Besuch von ihren Familien und Freunden empfangen, wenn auch in etwas eingeschränktem Rahmen und mit regelmäßigen Tests. „Wir sind sehr froh, dass wir mit unserem Hygiene- und Testkonzept den Besuch in dieser schwierigen Zeit ermöglichen können“, so die Hospizleiterin Gisela Knauf.