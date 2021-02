Horst Büssenschütt war für Neuravensburg ein Glücksgriff

In Zeiten von Corona einen besonderen Geburtstag zu haben und nicht gebührend feiern zu können, ist nicht schön. Vor allem dann nicht, wenn man Horst Büssenschütt heißt, am 2. Februar 75 Jahre alt wird und es eine Vielzahl von Menschen gibt, die gerne persönlich gratulieren würden. „Wird nachgeholt“, so der Mann, der für Neuravensburg wie auch für die Gesamtstadt Wangen wichtige kommunalpolitische Erfolge erzielt hat.

In Achim geboren, ging Horst Büssenschütt zunächst in Bremen und dann, als die Familie nach Kressbronn zog, in Lindau zur Schule. Nach dem Abitur und dem Studium in Tübingen bewarb er sich im Bodenseegebiet um eine Lehrerstelle und kam im April 1972 nach Wangen. „Die Anstellung an der Realschule mit den Fächern Englisch, Geschichte und Gemeinschaftskunde war ein Glücksgriff“, sagt Büssenschütt auch heute noch voll Dankbarkeit.

Lehrkraft mit kommunalpolitischem Interesse

Nachdem im selben Jahr das Haus in Neuravensburg bezogen worden war, wuchs in der jungen Lehrkraft schnell das kommunalpolitische Interesse für seine neue Heimat. Was er in idealer Weise mit seinem erlernten Beruf in Verbindung bringen konnte. Der von Büssenschütt häufig zitierte Satz war in der Zeit als Ortschaftsrat, Wangener Gemeinderat und Mitglied des Kreistages: „Die hier gewonnenen Eindrücke und daraus sich erschließenden Erkenntnisse versuche ich meinen Schülerinnen und Schülern weiterzugeben.“

Als man Horst Büssenschütt im September 2014 verabschiedete, wurde deutlich, welche Wertschätzung er sich im Laufe der Jahrzehnte auch als Vorsitzender des Sportvereins und des Burg- und Heimatvereins erworben hat. Vor allem aber wird man seine Leistungen als Ortsvorsteher von Neuravensburg, der er von 1994 bis 2015 war, nicht vergessen. So war er an vorderster Front mit dabei, als 1995/96 die Burg saniert und anschließend das Burgfest wieder eingeführt wurde.

„Wachstum mit Augenmaß“

Unter dem Anspruch „Neuravensburg soll ein Dorf mit zwei Pfarrgemeinden und zwei Dorfzentren bleiben“ war Büssenschütts ganzes Bemühen, die Einwohnerzahl kontinuierlich auf bis zu 3000 zu erhöhen, „damit die Infrastruktur erhalten bleibt beziehungsweise verbessert wird“. Wobei die Maxime „Wachstum mit Augenmaß“ stets das Ziel war.

Ein neuer Sportplatz und ein Kindergarten, sechs Spielplätze und Kleinspielfelder entstanden ebenso wie sechs Baugebiete erschlossen wurden. Voller Freude weihte die Bevölkerung die Dorfplätze in Roggenzell und Schwarzenbach mit den dazugehörigen Gemeinschaftshäuern ein. Das Ferienprogramm und das an Pfingsten sehr gut angenommene Burgspektakel komplettiert die Reihe der Veranstaltungen.

Morgens wird gewandert

Eine gesunde Lebensweise und die Beschäftigung mit angenehmen Dingen ist für den jetzt 75-Jährigen der Weg, um so lange wie möglich zufrieden und fit zu bleiben. Dazu gehört die morgendliche Wanderung, auf der er gerne Leute trifft und sich mit ihnen über dieses und jenes unterhält, ebenso wie das anschließende Lesen verschiedener Zeitungen. Keine Frage: Die „Schwäbische Zeitung“ ist natürlich auch darunter.