Horelt-Brüder führen Klassement an

Für die Langlaufgruppe der SG Niederwangen hat die Saison 2020/21 erfolgreich begonnen – was nicht zuletzt an den Horelt-Brüdern Timo, Florian und Tobias lag. Außer ihnen waren fünf weitere Vereinsmitglieder beim ersten Rennen zum SSV-Cup auf der Skirollerstrecke in Römerstein am Start.

Am ersten Tag sprangen drei erste und zwei zweite Plätze für die SGN-Athleten heraus. Timo Horelt (Altersklasse U16 über 9,9 Kilometer), Florian Horelt (U18 über 9,9 Kilometer) und Tobias Horelt (U20 über 9,9 Kilometer) durften jeweils ganz oben aufs Podium, Annika Theobold (U20 über 6,6 Kilometer) und Julia Metzler (Damen über 6,6 Kilometer) wurden jeweils Zweite. Dazu kamen Laura Burger (U13 über 4,4 Kilometer) auf Platz, Mia Sinz (U12 über 4,4 Kilometer) auf Platz fünf und Franz Felder (Herren über 9,9 Kilometer) auf Platz sieben. Alle Läufer waren mit diesen ersten Ergebnissen sehr zufrieden.

Am darauffolgenden Tag stand das zweite Rennen an gleicher Stelle statt. In die Laufstrecke wurden verschiedenen Elemente wie ein Achter, Schlupftore und Slalomstangen eingebaut, um auch die Geschicklichkeit der Athleten zu testen. Timo Horelt (U16 über 10,4) und Tobias Horelt (U20 über 10,4) wiederholten ihren Sieg vom Vortag, Florian Horelt wurde diesmal Zweiter (U18 über 10,4). Dazu kamen Platz zwei von Annika Theobold (U20 über 8,4), Platz drei von Julia Metzler (Damen über 8,4), Platz fünf von Laura Burger (U13 über 4,4), Platz sieben von Mia Sinz (U12 über 4,4) und Franz Felder (Herren über 10,4) sowie Platz acht von Jonathan Cöster (U12 über 4,4) und Platz elf von Franz Stebel (Herren über 10,4).

Die drei Horelt-Brüder gehen nach diesen Leistungen mit dem Trikot des Führenden in ihrer jeweiligen Altersklasse in den nächsten SSV-Cup.