Hoher Sachschaden bei Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 14 000 Euro entstand am Mittwoch gegen 16.45 Uhr, als ein 55-Jähriger mit seinem Daimler von einem Parkstreifen in die Gegenbaurstraße einfuhr und dabei mit einem Lastwagen zusammenstieß. Der Fahrer des Lasters hatte laut Polizeibericht aufgrund einer roten Ampel angehalten und war beim Umschalten auf Grün etwas verzögert losgefahren.

Zeichen falsch gedeutet

Der Daimler-Fahrer habe dies als Zeichen gedeutet, dass der Lastwagenfahrer ihn einfahren lässt. Dieser habe jedoch aufgrund seiner hohen Sitzposition nicht gesehen, dass der 55-Jährige losfuhr, und habe den Laster ebenfalls in Bewegung gesetzt.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge sei der Daimler gegen einen am Straßenrand geparkten Nissan geschoben worden. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, der Daimler musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.