Auf dem Parkplatz bei McDonalds ist am Montagabend gegen 22.50 Uhr ein VW Up beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen vorbeifahrenden Audi A 4 geprallt. Den Schaden am Audi beziffert die Polizei auf etwa 6000 Euro und am VW auf rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.