Hohenloher Streichquartett spielt Stück von Schubert

Zu einem Konzert lädt die Christengemeinschaft Wangen am Sonntag, 28. Juli, um 11.30 Uhr in der Pauluskirche, Rittelmeyer-Weg, ein. Das letzte große Streichquartett in G-Dur von Franz Schubert wird dort vom Hohenloher Streichquartett ungekürzt gespielt, heißt es in der Pressemitteilung. Das Werk habe eine Aufführungsdauer von 50 Minuten und berge vom formalen Aufbau her wie auch durch die romantische musikalische Aussage unerwartet Neues. Plötzliche Wechsel zwischen Dur und Moll tauchen die Musik in ein Widerspiel aus Licht und Schatten. Komponiert wurde das Stück im Jahr 1826, zwei Jahre vor dem Tod Schuberts. Die Musiker des Quartetts, Magdalene Kautter (erste Violine), Dietrich Schütz (zweite Violine), Wolfgang Hermann-Kautter (Viola) und Jörg Baier (Violoncello) haben sich dieses Streichquartetts intensiv angenommen und musizieren laut Veranstalter auf höchstem Niveau. Zu Beginn gibt es eine Hinführung zur Musik durch Joachim Hillebrand.