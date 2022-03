Hohe Spritpreise führen zu finanziellen Problemen

Durch den Krieg in der Ukraine steigen die Spritpreise immer mehr. Manche können sich deshalb das Autofahren fast nicht mehr leisten und überlegen, wie sie in diesem Bereich Kosten sparen können. SZ-Mitarbeiterin Milan Giese hat Passanten in der Wangener Innenstadt gefragt, ob sie Verständnis für das Rekordniveau an der Zapfsäule haben und wie sie damit umgehen.

Es ist halt gerade eine schwierige Zeit.

Gertrud Halzer (58) aus Wangen befürchtet, dass die Preise so lange steigen werden, bis der Krieg in der Ukraine zu Ende ist: „Es ist halt gerade eine schwierige Zeit und man kann daran nichts ändern.“ Ihre Familie fahre nur noch kurze Strecken und passe auf, nicht irgendwo unnötig hinzufahren: „Wir werden jetzt mehr darauf achten, das sollten wir sowieso, auch der Umwelt zuliebe.“

Es war klar, dass die Preise hochgehen werden.

Der 74-jährige Diegter Urban aus Wangen glaubt, dass die Preise so bleiben werden, weil aktuell schon die Obergrenze erreicht sei: „Es war klar, dass die Preise hochgehen werden, weil in der Ukraine nun mal Krieg herrscht.“ Er müsse keine Sparmaßnahmen ergreifen, da er so schon nicht oft mit dem Auto fahre.

Ich achte jetzt mehr darauf, nicht unnötig irgendwo hinzufahren.

Für Adolf Heinrich (60) aus Kißlegg stellen die hohen Spritpreise dagegen ein Problem dar: „Natürlich könnten wir auch mit dem Bus oder mit der Bahn fahren, aber man ist dann immer an Zeiten gebunden und das Autofahren ist praktischer.“ Er denkt, dass die Preise auf jeden Fall weiter steigen werden, solange Krieg in der Ukraine herrscht: „Ich achte jetzt mehr darauf, nicht unnötig irgendwo hinzufahren.“

Es war ja wirklich von heute auf morgen.

Iwana Waizenegger (22) aus Wangen ist der Meinung, dass die Preise noch weiter steigen werden. Sie vermutet, dass der Preis noch auf 2,40 Euro hoch geht: „Ich finde es schwierig, dafür Verständnis zu haben, weil es so schnell ging. Es war ja wirklich von heute auf morgen.“ Bei ihr gebe es dadurch finanziell zwar noch keine Probleme, aber trotzdem hofft sie, dass es bald besser wird.

Es gibt viele Menschen, die sich nichts mehr leisten können.

Der 68-jährige Werner Schmid aus Schwäbisch Hall befürchtet auch, dass die Preise weiter steigen werden: „Ich habe kein Verständnis dafür, weil es in anderen Ländern, wie zum Beispiel Polen oder Italien, auch nicht teurer geworden ist und deswegen frage ich mich, warum es bei uns so stark ist.“ Er und seine Frau würden von ihren Kindern finanziell unterstützt: „Deswegen haben wir keine wirklichen Probleme, aber es gibt viele Menschen, die sich nichts mehr leisten können und somit nirgendwo mehr hinkommen.“