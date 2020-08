Historische Werbeausleger restauriert

Die Corona-Zeit hat der Sanierungsbeauftragten der Stadt Wangen, Martin Schwenger, für einige Arbeiten an Details der Altstadt genutzt, teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. Sein Fokus habe demnach den Auslegern an Geschäften und Gastronomiebetrieben gegolten.

Im Mittelalter mussten Gaststätten ein Schild vor die Tür hängen, so die Stadtverwaltung. Diese Tradition lebe in Wangen insbesondere seit dem Beginn der Altstadtsanierung vor rund 50 Jahren fort. „Wir haben jetzt die Zeit genutzt und fünf neue Ausleger hergestellt“, sagt Martin Schwenger. Historische Ausleger und kleine Ziergeländer, die im Bauhof schlummern, sollen zudem aufgearbeitet und wieder mit neuen Werbeschildern ausgestattet werden. Beispielsweise das „Goldene Kreuz“ am Kreuzplatz erhielt nach der Sanierung des Brunnens und dem neuen frischen Anstrich jetzt auch einen passenden Ausleger. Als Thema diene den Auslegern entweder die aktuelle Nutzung oder Historisches. So hänge in der Herrenstraße jetzt ein „S“ für die Eigentümerfamilie Sohler. Ganz neu und von Stadtschlosser Bernd King aufgehängt sei der Ausleger am Haus Gegenbaurstraße 29. Dort arbeitet die Firma Ritter Immobilien. „Die Grundausleger werden von der Stadt gestellt und bleiben auch in städtischem Eigentum“, sagt Schwenger. „Die Werbeschilder jedoch gehören den Hauseigentümern oder Nutzern und werden auch von ihnen finanziert.“ In jüngster Zeit entstand in der Bindstraße auch eine Dschunke am Haus des China-Restaurants „Hongkong“ oder eine Schnecke an der Schmuckschnecke in der Schneckengasse.

Ein neues Aussehen habe der jetzt anthrazitfarbene Fisch am Wollgeschäft in der Schmiedstraße bekommen. Fertiggestellt wurden auch die Ausleger an der Weinstube Kempter und bei der Polsterei und Sattlerei Klotz.