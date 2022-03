Hilfspakete auf dem Weg Richtung Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Niemand am Rupert-Neß-Gymnasiums (RNG) hätte sich noch vor drei Wochen vorstellen können, dass Russland einen Angriffskrieg gegen ein benachbartes europäisches Land führt. Unzählige Menschen verlieren ihr zu Hause. Viele versuchen sich vor den Angriffen in Sicherheit zu bringen und fliehen Richtung polnischer und slowakischer Grenze. Kurzfristig hatten wir von einer Wangener-Aktion erfahren, bei der Transporter über Polen an die ukrainische Grenze fahren. An dieser Aktion beteiligte sich auch das RNG.

Unser Schülerarbeitskreises (SAK) zusammen mit den Verbindungslehrern Sebastian Bohl und Shawn Perekrestenko haben die Klassen über das Hilfsprojekt informiert. Drei „Grundpakete“ gab es zur Auswahl: Essen (vollgepackt mit Reis, Mehl, Zucker, Nudeln, Konservendosen...), Hygiene (vollgepackt mit Waschmittel, Reiniger, Zahnpaste, Seife, Duschgel, ...) und Kinder (vollgepackt mit Windeln, Babynahrung, Milchpulver, Schnuller...) - die Resonanz war überwältigen.

Innerhalb von vier Tagen sind über 50 Kisten verpackt worden. Heute wurden sie von vielen SAKlern reisefertig zusammengestellt und anschließend an dem zentralen Sammelpunkt in Wangen gebracht, von dem aus der Transport an die polnisch-ukrainische Grenze startet.